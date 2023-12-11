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Giriş Tarihi: 11.12.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 11:26

ABD'de 'Kanlı el' tepkisi: İsrail çatlağı büyüyor! 'Utanç verici'

Katliam sponsoru ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze'de acil ateşkes tasarısını tek başına reddetti. ABD'nin vahşete kalkan eline ABD Temsilciler Meclisi üyesinden tepki geldi.

AA
ABD’de ’Kanlı el’ tepkisi: İsrail çatlağı büyüyor! ’Utanç verici’

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acil insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesini "utanç verici" olarak nitelendirdi.

ABD’de ’Kanlı el’ tepkisi: İsrail çatlağı büyüyor! ’Utanç verici’

Cortez, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acil insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

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ABD’de ’Kanlı el’ tepkisi: İsrail çatlağı büyüyor! ’Utanç verici’

ABD'nin vetosuna ilişkin bir paylaşımı alıntılayan Cortez, şu değerlendirmede bulundu:

ABD’de ’Kanlı el’ tepkisi: İsrail çatlağı büyüyor! ’Utanç verici’

"Utanç verici. Biden yönetimi, BM'nin ateşkes çağrısını tek başına veto ederken ve Gazze'de ayrım gözetmeyen bombardımanları desteklemek için ABD Kongresini kayıtsız şartsız görmezden gelirken, Filistinliler ve insan haklarına ilişkin endişelerini artık hiçbir şeyle bağdaştıramaz."

ABD’de ’Kanlı el’ tepkisi: İsrail çatlağı büyüyor! ’Utanç verici’

GAZZE'DE ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI ABD VETOSUNA TAKILDI

ABD, BMGK'de 8 Aralık'ta Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını veto etmişti.

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