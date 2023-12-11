ABD’de ’Kanlı el’ tepkisi: İsrail çatlağı büyüyor! ’Utanç verici’

"Utanç verici. Biden yönetimi, BM'nin ateşkes çağrısını tek başına veto ederken ve Gazze'de ayrım gözetmeyen bombardımanları desteklemek için ABD Kongresini kayıtsız şartsız görmezden gelirken, Filistinliler ve insan haklarına ilişkin endişelerini artık hiçbir şeyle bağdaştıramaz."