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seçimlerinde zafer ve hezimet...

'de son yılların en kritik ara seçimleri yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhuriyetçiler Senato'daki çoğunluğunu korudu. ABD'de Michigan ve Minnesota eyaletlerinden seçimlere katılan Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı Ilhan Omar, yarışı kazanarak "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler" olmayı başardı. ABD Başkanı ara seçimlere ilişkin ilk açıklamasını Twitter'dan duyurdu. Trump, "Muazzam bir başarı. Hepinize teşekkür ederim" dedi. Fakat Başkan Trump'ın favori kanalı Fox News, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edeceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 07.11.2018 09:10 Güncelleme Tarihi: 07.11.2018 12:20
ABD seçimlerinde zafer ve hezimet...

'de son yılların en kritik ara seçim, gerçekleşti. ABD'de Kongre ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

ABD seçimlerinde zafer ve hezimet...

ara seçimlerinde en sıra dışı anların yaşandığı yer, Teksas oldu. Nefes kesen yarışı son anda kaybeden Demokrat aday Beto O'Rourke destekçileri yıkıldı. El Paso kentindeki Demokrat Partililer, sonucun kesinleşmesiyle donup kaldı.

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ABD seçimlerinde zafer ve hezimet...

Arizona'daki bir Demokrat Parti seçmeni de sonuca inanamıyor.

ABD seçimlerinde zafer ve hezimet...

Demokrat Partililer Beto O'Rourke'nin önde olduğu dakikalarda kutlama yapmıştı.

ABD seçimlerinde zafer ve hezimet...

Demokratların New York adayı Alexandria Ocasio-Cortez'in sonuçları öğrendiği an.

ABD seçimlerinde zafer ve hezimet...

Alexandria Ocasio-Cortez, taraftarlarına sarılıyor.

ABD seçimlerinde zafer ve hezimet...

Esma Muhammed ve Ashley Fairbanks, Temsilciler Meclisi'ne giren Müslüman aday Ilhan Omar'ın zaferini kutluyor.

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