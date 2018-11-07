ABD seçimlerinde zafer ve hezimet...

ABD'de son yılların en kritik ara seçimleri yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhuriyetçiler Senato'daki çoğunluğunu korudu. ABD'de Michigan ve Minnesota eyaletlerinden seçimlere katılan Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı Ilhan Omar, yarışı kazanarak "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler" olmayı başardı. ABD Başkanı Donald Trump ara seçimlere ilişkin ilk açıklamasını Twitter'dan duyurdu. Trump, "Muazzam bir başarı. Hepinize teşekkür ederim" dedi. Fakat Başkan Trump'ın favori kanalı Fox News, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edeceğini duyurdu.