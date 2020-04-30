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'de ürküten görüntüler! kokusu çevreye yayıldı

salgınının en yoğun görüldüğü ülke olan 'den korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. 60 bin kişinin hayatını kaybettiği ülkede cesetleri koyacak yer bulamayan bir cenaze evi şok sayıda cesedi dondurucusu olmayan bir kamyonda muhafaza etti. 'taki Brooklyn bölgesinde Sağlık Bakanlığınca "cenaze evi" olarak belirlenen işletme, cesetleri kiraladığı kamyonetlere yerleştirdi. Kamyonetlerden yükselen koku nedeniyle mahalle sakinleri şikayetçi oldu. İşte korkunç görüntüler...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 15:37
ABD'de ürküten görüntüler! Ceset kokusu çevreye yayıldı

salgınının en yoğun görüldüğü ülke olan 'den korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. 60 bin kişinin hayatını kaybettiği ülkede cesetleri koyacak yer bulamayan bir cenaze evi şok sayıda cesedi dondurucusu olmayan bir kamyonda muhafaza etti. 'taki Brooklyn bölgesinde Sağlık Bakanlığınca "cenaze evi" olarak belirlenen işletme, cesetleri kiraladığı kamyonetlere yerleştirdi. Kamyonetlerden yükselen koku nedeniyle mahalle sakinleri şikayeti oldu. İşte korkunç görüntüler...

ABD'de ürküten görüntüler! Ceset kokusu çevreye yayıldı

'nin kentinde yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğunluk yaşayan bir cenaze evi, çok sayıda cesedi dondurucusu olmayan kamyonetlerde muhafaza ettiği gerekçesiyle kapatıldı.

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ABD'de ürküten görüntüler! Ceset kokusu çevreye yayıldı

CESETLERİ KAMYONETLERE DOLDURDULAR

BBC'nin haberine göre, 'taki Brooklyn bölgesinde Sağlık Bakanlığınca "cenaze evi" olarak belirlenen bir işletme, yaklaşık 50 cesedi, kiraladığı dondurucu özelliği bulunmayan kamyonetlere yerleştirdi.

ABD'de ürküten görüntüler! Ceset kokusu çevreye yayıldı

KOKU ETRAFA YAYILDI

Kamyonetlerden yükselen kokusunun etrafa yayılması üzerine, mahalle sakinleri durumu Polis Departmanına ihbar etti.

ABD'de ürküten görüntüler! Ceset kokusu çevreye yayıldı

Olay yerine giden polis ekipleri, cesetleri güvenli koşullarda muhafaza etmediği gerekçesiyle cenaze evini mühürledi ve soruşturma başlattı.

ABD'de ürküten görüntüler! Ceset kokusu çevreye yayıldı

Bu arada Kovid-19 vakalarında sağlık çalışanlarının tulumlarına benzeyen koruyucu elbiseler giyen bazı kişiler, cesetleri, daha sonra olay yerine gönderilen donduruculu bir kamyona taşıdı.

ABD'de ürküten görüntüler! Ceset kokusu çevreye yayıldı

HERHANGİ BİR ENFEKSİYONA NEDEN OLMAMASI İÇİN...

'de cenaze evlerinin herhangi bir enfeksiyona neden olmaması için cesetleri gömülmeden veya yakılmadan önce güvenli şartlarda muhafaza etmesi gerekiyor.

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