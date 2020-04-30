ABD'de ürküten görüntüler! Ceset kokusu çevreye yayıldı

Coronavirüs salgınının en yoğun görüldüğü ülke olan ABD'den korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. 60 bin kişinin hayatını kaybettiği ülkede cesetleri koyacak yer bulamayan bir cenaze evi şok sayıda cesedi dondurucusu olmayan bir kamyonda muhafaza etti. New York'taki Brooklyn bölgesinde Sağlık Bakanlığınca "cenaze evi" olarak belirlenen işletme, cesetleri kiraladığı kamyonetlere yerleştirdi. Kamyonetlerden yükselen koku nedeniyle mahalle sakinleri şikayeti oldu. İşte korkunç görüntüler...