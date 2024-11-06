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Giriş Tarihi: 06.11.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 16:30

ABD’de yeni dönem başladı | Donald Trump yarışı kazandı: Şimdi neler olacak?

Son dakika ABD seçimleri… ABD yeni başkanını seçti. Kritik eyaletlerde de oylarını artıran Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, rakibi Kamala Harris'e karşı zafer kazanarak 47. ABD Başkanı oldu. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran sonuçlar sonrası Trump konuşma yaparak zaferini ilan etti. Peki şimdi ABD'yi neler bekliyor? İşte tüm detaylarıyla seçim sonrası izlenecek adımlar…

AA
ABD’de yeni dönem başladı | Donald Trump yarışı kazandı: Şimdi neler olacak?

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak. ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, Trump, "47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." sözleriyle zaferini ilan etti.

ABD’de yeni dönem başladı | Donald Trump yarışı kazandı: Şimdi neler olacak?

Başkanlık için gereken delege sayısını aştığı ABD basını tarafından da duyurulan Trump, sonuçların kesinleşmesiyle 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başlayacak.

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ABD’de yeni dönem başladı | Donald Trump yarışı kazandı: Şimdi neler olacak?

OY SAYIM SÜRECİ

ABD'de seçim süreci, seçim gününden sonra da uzun bir süreyi kapsıyor. Sandıklar kapandığında, resmi oy sayımı (canvass) aşaması başlıyor. Bu aşamada, posta yoluyla kullanılan oylar, sayım sürecini yavaşlatabiliyor.

ABD’de yeni dönem başladı | Donald Trump yarışı kazandı: Şimdi neler olacak?

Oy sayımında yaşanabilecek aksaklıklar, yasal itirazlar ya da oy pusulalarıyla ilgili sorunlar da sayımın uzamasına neden olabiliyor.

ABD’de yeni dönem başladı | Donald Trump yarışı kazandı: Şimdi neler olacak?

Oy pusulalarına seçim görevlileri veya bazı eyaletlerde sandık görevlileri tarafından da itiraz gelebiliyor. İtirazlardan sonra, oy pusulaları seçim yetkilileri tarafından inceleniyor ve evraka işlenmeden önce eyalet oy sayım kurullarına sunuluyor.

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