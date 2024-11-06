Giriş Tarihi: 06.11.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024
16:30
ABD’de yeni dönem başladı | Donald Trump yarışı kazandı: Şimdi neler olacak?
Son dakika ABD seçimleri… ABD yeni başkanını seçti. Kritik eyaletlerde de oylarını artıran Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, rakibi Kamala Harris'e karşı zafer kazanarak 47. ABD Başkanı oldu. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran sonuçlar sonrası Trump konuşma yaparak zaferini ilan etti. Peki şimdi ABD'yi neler bekliyor? İşte tüm detaylarıyla seçim sonrası izlenecek adımlar…