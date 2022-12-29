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Haberler Galeri ABD'den çarpıcı Türkiye itirafı: "Erdoğan olmasaydı kıtlık çekecektik"
Giriş Tarihi: 29.12.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 12:24

ABD'den çarpıcı Türkiye itirafı: "Erdoğan olmasaydı kıtlık çekecektik"

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'den çok çarpıcı bir itiraf geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Ukrayna savaşındaki arabulucu rolüne dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Analizde Başkan Erdoğan'ın "İki tarafı da yönetebilecek tek lider" olduğu vurgulandı. Tahıl krizinin çözümü ile ilgili başarıya dikkat çekilirken 'Erdoğan olmasaydı kıtlık çekecektik" itirafında bulunuldu.

ABD’den çarpıcı Türkiye itirafı: Erdoğan olmasaydı kıtlık çekecektik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolü dünyanın gündeminden düşmüyor. ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı bir analiz kaleme alındı. 'O olmasaydı kıtlık çekecektik' itirafında bulunuldu. Başkan Erdoğan'ın iki tarafı da yönetebilecek tek lider olduğu vurgulandı.

ABD’den çarpıcı Türkiye itirafı: Erdoğan olmasaydı kıtlık çekecektik

ABD menşeili politik düşünce kuruluşu Atlantic Council'in son sayısında yer alan '2023 yılında Ukrayna'da iyimser olmak için 8 neden' başlıklı analizinde Türkiye'nin 'anahtar' rolü üstlendiği ifade edildi.

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ABD’den çarpıcı Türkiye itirafı: Erdoğan olmasaydı kıtlık çekecektik

Analizde, Başkan Erdoğan'ın on aydır savaş halinde olan Rusya ve Ukraynalı tarafları bir araya getirmeyi başardığı belirtildi.

ABD’den çarpıcı Türkiye itirafı: Erdoğan olmasaydı kıtlık çekecektik

Tüm dünyanın rahat nefes almasını sağlayan tahıl koridoru projesinin hayata geçirilmesinde oynadığı büyük role dikkat çekilen analizde, büyük bir gıda krizinden Başkan Erdoğan sayesinde dönüldüğü vurgulandı. "Eğer Erdoğan bu konuda başarılı olmasaydı dünya büyük bir kıtlık çekecekti" denildi.

ABD’den çarpıcı Türkiye itirafı: Erdoğan olmasaydı kıtlık çekecektik

Türkiye'nin 'Güvenilir' küresel emelleri olan önemli bir bölgesel güç olduğu vurgulanan analizde, 'Gerçekten de Erdoğan her iki tarafı da yönetebilecek kadar becerikli tek lider' ifadelerine yer verildi.

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