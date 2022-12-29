Giriş Tarihi: 29.12.2022 12:24
Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
12:24
ABD'den çarpıcı Türkiye itirafı: "Erdoğan olmasaydı kıtlık çekecektik"
ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'den çok çarpıcı bir itiraf geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Ukrayna savaşındaki arabulucu rolüne dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Analizde Başkan Erdoğan'ın "İki tarafı da yönetebilecek tek lider" olduğu vurgulandı. Tahıl krizinin çözümü ile ilgili başarıya dikkat çekilirken 'Erdoğan olmasaydı kıtlık çekecektik" itirafında bulunuldu.