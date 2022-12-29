ABD'den çarpıcı Türkiye itirafı: "Erdoğan olmasaydı kıtlık çekecektik"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolü dünyanın gündeminden düşmüyor. ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı bir analiz kaleme alındı. 'O olmasaydı kıtlık çekecektik' itirafında bulunuldu. Başkan Erdoğan'ın iki tarafı da yönetebilecek tek lider olduğu vurgulandı.