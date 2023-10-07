Giriş Tarihi: 07.10.2023 20:11
Güncelleme Tarihi: 07.10.2023
21:22
ABD'den dikkat çeken İsrail açıklaması! Biden ile Netanyahu görüştü: 'Neye ihtiyaç duyarlarsa sağlayacağız'
Son dakika haberi: Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail-Filistin arasındaki savaş ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüşürken, Beyaz Saray, "ABD, İsrail'e düşman olan ve bu durumdan çıkar sağlamaya çalışan herhangi bir tarafa karşı da uyarıda bulunuyor." ifadesine yer verdi.