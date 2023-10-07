ABD’den dikkat çeken İsrail açıklaması! Biden ile Netanyahu görüştü: ’Neye ihtiyaç duyarlarsa sağlayacağız’

'NEYE İHTİYAÇ DUYARLARSA SAĞLAYACAĞIZ'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de İsrail'deki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail'in kendini savunma hakkına olan bağlılığının devam ettiği kaydedilerek, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.