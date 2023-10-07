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Haberler Galeri ABD'den dikkat çeken İsrail açıklaması! Biden ile Netanyahu görüştü: 'Neye ihtiyaç duyarlarsa sağlayacağız'
Giriş Tarihi: 07.10.2023 20:11 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 21:22

ABD'den dikkat çeken İsrail açıklaması! Biden ile Netanyahu görüştü: 'Neye ihtiyaç duyarlarsa sağlayacağız'

Son dakika haberi: Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail-Filistin arasındaki savaş ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüşürken, Beyaz Saray, "ABD, İsrail'e düşman olan ve bu durumdan çıkar sağlamaya çalışan herhangi bir tarafa karşı da uyarıda bulunuyor." ifadesine yer verdi.

AJANSLAR
ABD’den dikkat çeken İsrail açıklaması! Biden ile Netanyahu görüştü: ’Neye ihtiyaç duyarlarsa sağlayacağız’

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırılar konusunda gelişmeleri takip ettiği bildirildi. Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin, bu sabah Biden'a İsrail'deki Hamas saldırıları hakkında brifing verdiği aktarıldı.

ABD’den dikkat çeken İsrail açıklaması! Biden ile Netanyahu görüştü: ’Neye ihtiyaç duyarlarsa sağlayacağız’

Açıklamada, "Başkan, güncellemeler konusunda bilgilendirilmeye ve Beyaz Saray yetkilileri, İsrailli ortaklarıyla yakın temas halinde kalmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

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ABD’den dikkat çeken İsrail açıklaması! Biden ile Netanyahu görüştü: ’Neye ihtiyaç duyarlarsa sağlayacağız’

'NEYE İHTİYAÇ DUYARLARSA SAĞLAYACAĞIZ'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de İsrail'deki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail'in kendini savunma hakkına olan bağlılığının devam ettiği kaydedilerek, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

ABD’den dikkat çeken İsrail açıklaması! Biden ile Netanyahu görüştü: ’Neye ihtiyaç duyarlarsa sağlayacağız’

Açıklamada, Pentagon'un gelecek günlerde, İsrail'in kendisini savunmak için neye ihtiyaç duyarsa sahip olmasını sağlamak için çalışacağı ifade edildi.

ABD’den dikkat çeken İsrail açıklaması! Biden ile Netanyahu görüştü: ’Neye ihtiyaç duyarlarsa sağlayacağız’

BIDEN İLE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

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