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Haberler Galeri ABD’den İsrail’e katliam desteği: 17,6 milyar dolarlık yardım paketi mecliste!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 11:24

ABD’den İsrail’e katliam desteği: 17,6 milyar dolarlık yardım paketi mecliste!

İsrail, devlet değil katildi! 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına düzenlediği saldırılarda on binlerce masum sivili hayattan kopardı, milyonlarca sivili de yerinden yurdundan etti. Eli kanlı İsrail'e en büyük desteği ise Amerika Birleşik Devletleri verdi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Başkanı Joe Biden'ın kucakladığı Netanyahu'ya yapılacak rekor yardım paketi, bir kez daha Temsilciler Meclisi'ne geldi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson 17,6 milyar dolarlık yardım paketi için "İsrail'in her zaman yardımımıza ihtiyacı var" dedi.

ABD’den İsrail’e katliam desteği: 17,6 milyar dolarlık yardım paketi mecliste!

Dünya, 7 Ekim'den bu yana 21. Yüzyıl'ın en büyük soykırımına tanıklık etti. Katil İsrail devletinin Filistin halkına düzenlediği saldırılarda, on binlerce sivil yaşamını yitirdi.

ABD’den İsrail’e katliam desteği: 17,6 milyar dolarlık yardım paketi mecliste!

Katil İsrail ordusunun ev, hastane, okul hatta ambulans bile ayırt etmeden düzenlediği saldırılara kimse tek kelime etmedi. Her fırsatta insan hakları ve demokrasi dersi veren ABD ve Batılı ülkeler, konu Müslüman çocuklar olunca yapılan katliamları görmezden geldi. Onun yerine İsrail'e destek verdi.

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ABD’den İsrail’e katliam desteği: 17,6 milyar dolarlık yardım paketi mecliste!

Saldırıların başladığı günden itibaren Batılı liderler, soluğu İsrail'e alarak Netanyahu'ya destek mesajları gönderdi. En büyük destek ise her zamanki gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi.

ABD’den İsrail’e katliam desteği: 17,6 milyar dolarlık yardım paketi mecliste!

7 Ekim'den bu yana İsrail'e destek amacıyla savaş gemisi gönderen ABD, savaş uçaklarını da Yunanistan'daki üslerine yerleştirdi. Önce Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ardından ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e giderek Netanyahu'ya yardım sözü verdi.

ABD’den İsrail’e katliam desteği: 17,6 milyar dolarlık yardım paketi mecliste!

Verdiği destek nedeniyle ABD'ye vatandaşlarından bile tepki artarken Temsilciler Meclisi'nden şoke eden bir hamle geldi. ABD'nin Gazze'deki katliamlara devam eden İsrail'e yeni yardım paketi göndermek için çalışma yaptığı öğrenildi.

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