Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
11:24
ABD’den İsrail’e katliam desteği: 17,6 milyar dolarlık yardım paketi mecliste!
İsrail, devlet değil katildi! 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına düzenlediği saldırılarda on binlerce masum sivili hayattan kopardı, milyonlarca sivili de yerinden yurdundan etti. Eli kanlı İsrail'e en büyük desteği ise Amerika Birleşik Devletleri verdi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Başkanı Joe Biden'ın kucakladığı Netanyahu'ya yapılacak rekor yardım paketi, bir kez daha Temsilciler Meclisi'ne geldi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson 17,6 milyar dolarlık yardım paketi için "İsrail'in her zaman yardımımıza ihtiyacı var" dedi.