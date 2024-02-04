ABD’den İsrail’e katliam desteği: 17,6 milyar dolarlık yardım paketi mecliste!

Katil İsrail ordusunun ev, hastane, okul hatta ambulans bile ayırt etmeden düzenlediği saldırılara kimse tek kelime etmedi. Her fırsatta insan hakları ve demokrasi dersi veren ABD ve Batılı ülkeler, konu Müslüman çocuklar olunca yapılan katliamları görmezden geldi. Onun yerine İsrail'e destek verdi.