Giriş Tarihi: 16.02.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
16:19
ABD’den İsrail’e ölümcül sevkiyat! Biden durdurdu Trump gönderdi
İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam ve bombardımanlar öyle bir boyuta ulaşmıştı ki eski ABD Başkanı Joe Biden gelen eleştirilere daha fazla dayanamayıp Siyonistlere bazı silahların sevkiyatını durdurmuştu. Washington'dan beklenmeyecek bu hamle bir nebze de olsa Filistinlileri rahatlatmıştı. Ancak Cumhuriyetçi yönetimin başa gelmesiyle işler değişti. Yeni ABD lideri Donald Trump, MK-84 türü 1 tonluk bombaların Tel Aviv hükümetine ulaştırılmasını sağladı.