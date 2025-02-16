ABD’den İsrail’e ölümcül sevkiyat! Biden durdurdu Trump gönderdi

ABD'de Biden yönetimi, Gazze'de şiddetli saldırılar düzenleyen ve yoğun nüfuslu Refah kentini hedef alma tehdidinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini desteklediği için aldığı eleştirilere karşı, bir tonluk ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan bir sevkiyatı durdurduğunu açıklamıştı.