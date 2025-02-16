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Giriş Tarihi: 16.02.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:19

ABD’den İsrail’e ölümcül sevkiyat! Biden durdurdu Trump gönderdi

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam ve bombardımanlar öyle bir boyuta ulaşmıştı ki eski ABD Başkanı Joe Biden gelen eleştirilere daha fazla dayanamayıp Siyonistlere bazı silahların sevkiyatını durdurmuştu. Washington'dan beklenmeyecek bu hamle bir nebze de olsa Filistinlileri rahatlatmıştı. Ancak Cumhuriyetçi yönetimin başa gelmesiyle işler değişti. Yeni ABD lideri Donald Trump, MK-84 türü 1 tonluk bombaların Tel Aviv hükümetine ulaştırılmasını sağladı.

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ABD’den İsrail’e ölümcül sevkiyat! Biden durdurdu Trump gönderdi

ABD'de Biden yönetimi, Gazze'de şiddetli saldırılar düzenleyen ve yoğun nüfuslu Refah kentini hedef alma tehdidinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini desteklediği için aldığı eleştirilere karşı, bir tonluk ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan bir sevkiyatı durdurduğunu açıklamıştı.

ABD’den İsrail’e ölümcül sevkiyat! Biden durdurdu Trump gönderdi

TRUMP YÖNETİMİ SEVKİYAT YASAĞINI KALDIRDI

Ancak yeni ABD yönetimi silah sevkiyatına yeniden izin verdi. ABD tarafından kısa süre önce onaylanan silah satışı kapsamında gönderilen yüksek tonajlı bombalar, İsrail'e ulaştı.

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ABD’den İsrail’e ölümcül sevkiyat! Biden durdurdu Trump gönderdi

BOMBALAR LİMANA İNDİRİLİRKEN GÖRÜLDÜ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump tarafından İsrail'e satışı onaylanan 1 ton ağırlığında bin 800 bomba Aşdod Limanı'na indirildi.

ABD’den İsrail’e ölümcül sevkiyat! Biden durdurdu Trump gönderdi

ASKERİ ÜSLERE NAKLEDİLDİ

Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından satışı durdurulan, daha sonra Trump tarafından onaylanan MK-84 türü bombalar, İsrail hava üslerine nakledildi.

ABD’den İsrail’e ölümcül sevkiyat! Biden durdurdu Trump gönderdi

MK-84 BOMBASININ ÖZELLİKLERİ

MK-84, kalın beton ve metali parçalayarak geniş bir patlama yarıçapı yaratabilen, güdümsüz 1 tonluk bombadır.

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