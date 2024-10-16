ABD’den İsrail’e uyarı: Netanyahu’ya 30 gün süre verdiler!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeye devam ediyor. ABD de bu savaşta İsrail'in yanında yer aldı. Yakın zamanda da İsrail'e destek amaçlı THAAD hava savunma sistemini gönderdi. Ancak bunu yaparken, aynı zamanda Gazze'deki insani durumun düzeltilmesi için de çağrıda bulundu. ABD tutarsız hamleleriyle bölgeyi kaosa sürüklemeye kararlı gözüküyor.