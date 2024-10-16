Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD’den İsrail’e uyarı: Netanyahu’ya 30 gün süre verdiler!
Giriş Tarihi: 16.10.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 11:54

ABD’den İsrail’e uyarı: Netanyahu’ya 30 gün süre verdiler!

ABD desteğinden dolayı her geçen gün cesaretlenen Siyonist İsrail, uluslararası hukuka aykırı hamleler yapmaktan çekinmiyor. İsrail, çocuklar dahil sivil katliamı yapmak, BM barış gücü askerlerine saldırmak, başka ülkelerin sınırlarını ihlal etmek gibi birçok hukuksuz uygulamaya başvuruyor. ABD bu hamlelere karşı bazı uyarılar yapmasına rağmen, hiçbir faaliyette bulunmazken şimdi de ikiyüzlü hamlelerine bir yenisini daha ekledi. İsrail'e, Gazze'deki insani durumu düzeltmek için 30 gün süre verdi. Ne var ki aynı zamanda bölgeye, Tel Aviv'e destek vermek için hava savunma sistemi ve asker gönderdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’den İsrail’e uyarı: Netanyahu’ya 30 gün süre verdiler!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeye devam ediyor. ABD de bu savaşta İsrail'in yanında yer aldı. Yakın zamanda da İsrail'e destek amaçlı THAAD hava savunma sistemini gönderdi. Ancak bunu yaparken, aynı zamanda Gazze'deki insani durumun düzeltilmesi için de çağrıda bulundu. ABD tutarsız hamleleriyle bölgeyi kaosa sürüklemeye kararlı gözüküyor.

ABD’den İsrail’e uyarı: Netanyahu’ya 30 gün süre verdiler!

ABD 30 GÜN SÜRE VERDİ

Salı günü sızdırılan özel mektupta, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e, Gazze'deki kötüleşen insani durumu tersine çevirmek için 30 günlük bir süre ile bir dizi "somut önlem" uygulanmasını istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD’den İsrail’e uyarı: Netanyahu’ya 30 gün süre verdiler!

Amerikan yönetimi, kararın uygulanmaması halinde yaptırım uygulama uyarısında bulundu. Mektupta, Gazze'de durumun giderek kötüleştiği ve ABD'nin bu durumdan rahatsız olduğu aktarıldı.

Amerikan yasalarında, insani yardımı engelleyen ülkelere askeri yardımın sınırlandırılmasıyla ilgili yasalar mevcut. Bu yasa, ABD'nin İsrail'e destek vermesini zorlaştırıyor. Bu yüzden Biden yönetimi, mektupta yasaya gönderme yaptı.

ABD’den İsrail’e uyarı: Netanyahu’ya 30 gün süre verdiler!

THAAD BATARYASI YOLLADILAR

Mektubun ulaştığı günle aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı, İran tehdidine karşı konuşlandıracağını duyurduğu Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ile askeri personelin İsrail'e ulaştığını açıkladı.

ABD’den İsrail’e uyarı: Netanyahu’ya 30 gün süre verdiler!

BIDEN KONGREYİ BİLGİLENDİRDİ

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gönderilen balistik füze savunma sistemine ilişkin ABD Kongresine bilgilendirme mektubu gönderdi.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Biden'ın Kongreyi bilgilendirme mektubunda, İsrail'e gönderilen balistik füzelerin yer aldığı savunma sistemine ilişkin ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA