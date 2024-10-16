Giriş Tarihi: 16.10.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
11:54
ABD’den İsrail’e uyarı: Netanyahu’ya 30 gün süre verdiler!
ABD desteğinden dolayı her geçen gün cesaretlenen Siyonist İsrail, uluslararası hukuka aykırı hamleler yapmaktan çekinmiyor. İsrail, çocuklar dahil sivil katliamı yapmak, BM barış gücü askerlerine saldırmak, başka ülkelerin sınırlarını ihlal etmek gibi birçok hukuksuz uygulamaya başvuruyor. ABD bu hamlelere karşı bazı uyarılar yapmasına rağmen, hiçbir faaliyette bulunmazken şimdi de ikiyüzlü hamlelerine bir yenisini daha ekledi. İsrail'e, Gazze'deki insani durumu düzeltmek için 30 gün süre verdi. Ne var ki aynı zamanda bölgeye, Tel Aviv'e destek vermek için hava savunma sistemi ve asker gönderdi.