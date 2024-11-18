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Giriş Tarihi: 18.11.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 16:26

ABD’den Rusya Ukrayna Savaşı’nı kızıştıracak hamle: Uzun menzilli füzelere izin çıktı!

ABD'de Trump göreve gelmeden önce Biden yönetimi Rusya Ukrayna Savaşı'nı farklı bir boyuta taşıyacak bir adıma imza attı. Kiev, yeni kararla birlikte Washington'un kendisine verdiği uzun menzilli silah sistemlerini kullanabilecek. Rusya'nın derinliklerine kadar ulaşabilen füzeler Moskova'yı harekete geçirdi. Öte yandan, Fransa da çatışmayı körükleyecek bir seçeneği masaya yatırdı.

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ABD’den Rusya Ukrayna Savaşı’nı kızıştıracak hamle: Uzun menzilli füzelere izin çıktı!

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı güçlendirmek ve Rusya'nın binlerce Kuzey Koreli askeri cepheye konuşlandırması nedeniyle, uzun menzilli silahlara yönelik kısıtlamaları hafifletti ve Kiev'e, Washington tarafından sağlanan füzeleri Rusya'nın daha derinlerine saldırma yetkisi verdi.

ABD’den Rusya Ukrayna Savaşı’nı kızıştıracak hamle: Uzun menzilli füzelere izin çıktı!

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI'NDA YENİ AŞAMA

İki ABD'li yetkili ve karara yakın bir kaynak, pazar günü yaptığı açıklamada, bunun Washington'ın Rusya Ukrayna Savaşı'ndaki politikasında önemli bir değişiklik olduğunu aktardı.

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ABD’den Rusya Ukrayna Savaşı’nı kızıştıracak hamle: Uzun menzilli füzelere izin çıktı!

Kaynaklar, Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde ilk uzun menzilli saldırılarını gerçekleştirmeyi planladığını belirtirken, operasyonel güvenlik endişeleri nedeniyle ayrıntı verilmedi.

ABD’den Rusya Ukrayna Savaşı’nı kızıştıracak hamle: Uzun menzilli füzelere izin çıktı!

GÖREV SÜRESİ SONA ERMEDEN HAREKETE GEÇTİ

Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin yeşil ışık yakmadığı bu adım, seçimleri kaybeden Joe Biden yönetiminin, seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önceki önemli bir kararı olarak değerlendiriliyor.

ABD’den Rusya Ukrayna Savaşı’nı kızıştıracak hamle: Uzun menzilli füzelere izin çıktı!

FRANSIZ FÜZELERİ…

ABD'yi yalnız bırakmayan Fransa da Ukrayna'ya olan desteğini yineledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.

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