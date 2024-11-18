Giriş Tarihi: 18.11.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024
16:26
ABD’den Rusya Ukrayna Savaşı’nı kızıştıracak hamle: Uzun menzilli füzelere izin çıktı!
ABD'de Trump göreve gelmeden önce Biden yönetimi Rusya Ukrayna Savaşı'nı farklı bir boyuta taşıyacak bir adıma imza attı. Kiev, yeni kararla birlikte Washington'un kendisine verdiği uzun menzilli silah sistemlerini kullanabilecek. Rusya'nın derinliklerine kadar ulaşabilen füzeler Moskova'yı harekete geçirdi. Öte yandan, Fransa da çatışmayı körükleyecek bir seçeneği masaya yatırdı.