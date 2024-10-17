ABD’den şaşırtmayan karar: Her şeye rağmen İsrail’i destekleyeceğiz

Buna göre, Grande toplantıda, ABD'nin Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için Birleşmiş Milletler üzerinden İsrail'e baskı uygulamak gibi başka taktikleri de değerlendirebileceğini ancak Washington yönetiminin İsrail'i desteklemeye devam edeceğini, silah sevkiyatını geciktirmeyeceği ya da durdurmayacağını vurguladı.