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Giriş Tarihi: 17.10.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:35

ABD’den şaşırtmayan karar: Her şeye rağmen İsrail’i destekleyeceğiz

ABD hükümeti geçtiğimiz günlerde İsrail'i uyarmıştı. Mektupla gönderilen uyarıda, eğer İsrail, Gazze'ye insani yardım girişine izin vermezse ülkeye yaptırım uygulanacağı belirtildi. Ancak ikiyüzlü ABD sözünde durmadı. Bugün yapılan açıklamayla, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu'daki insani işlerden sorumlu özel temsilci olarak atadığı Lise Grande, gıda ve ilaç girişini engelleyen İsrail'e yapılan yardımların durdurulmayacağı itirafında bulundu.

AA
ABD’den şaşırtmayan karar: Her şeye rağmen İsrail’i destekleyeceğiz

ABD'de yayın yapan Politico gazetesinin haberine göre, Grande, 29 Ağustos'ta Washington'da yardım kuruluşlarının temsilcileriyle Gazze'deki insani durum hakkında toplantı yaptı.

ABD’den şaşırtmayan karar: Her şeye rağmen İsrail’i destekleyeceğiz

SİLAH TRANSFERİ DURMAYACAK

Toplantıya katılan 3 insani yardım temsilcisi ile toplantıya ilişkin bilgi sahibi 2 kişi, Gazze'deki çalışmalarının sekteye uğramasından endişe duydukları için isim vermeden Politico'ya yaptıkları değerlendirmede, Grande'nin bu görüşmede, ABD yönetiminin, yardımları engellese dahi İsrail'e silah transferini durdurmayacağını açıkladığını aktardı.

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ABD’den şaşırtmayan karar: Her şeye rağmen İsrail’i destekleyeceğiz

Buna göre, Grande toplantıda, ABD'nin Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için Birleşmiş Milletler üzerinden İsrail'e baskı uygulamak gibi başka taktikleri de değerlendirebileceğini ancak Washington yönetiminin İsrail'i desteklemeye devam edeceğini, silah sevkiyatını geciktirmeyeceği ya da durdurmayacağını vurguladı.

ABD’den şaşırtmayan karar: Her şeye rağmen İsrail’i destekleyeceğiz

"KURALLAR İSRAİL İÇİN GEÇERLİ DEĞİL"

Gazze'ye insani yardımların girişini İsrail'in nasıl engellediğini ve bunun insancıl hukuku ihlal ettiğini ayrıntılarıyla anlatan katılımcılara cevaben Grande'nin "Kuralların İsrail için geçerli olmadığını" söylediği kaydedildi.

ABD’den şaşırtmayan karar: Her şeye rağmen İsrail’i destekleyeceğiz

ABD KÖTÜ POLİSİ OYNAMAYACAK

Politico'ya konuşan yetkililerden biri, Grande'nin ABD'nin bazı müttefiklerine karşı "kötü polisi oynayamayacağını" ifade ettiğini aktardı.

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