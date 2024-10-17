Giriş Tarihi: 17.10.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
13:35
ABD’den şaşırtmayan karar: Her şeye rağmen İsrail’i destekleyeceğiz
ABD hükümeti geçtiğimiz günlerde İsrail'i uyarmıştı. Mektupla gönderilen uyarıda, eğer İsrail, Gazze'ye insani yardım girişine izin vermezse ülkeye yaptırım uygulanacağı belirtildi. Ancak ikiyüzlü ABD sözünde durmadı. Bugün yapılan açıklamayla, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu'daki insani işlerden sorumlu özel temsilci olarak atadığı Lise Grande, gıda ve ilaç girişini engelleyen İsrail'e yapılan yardımların durdurulmayacağı itirafında bulundu.