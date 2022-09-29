ABD’den Yunanistan itirafı: ABD’li sözcü S-400 sorusu karşısında ne diyeceğini şaşırdı

Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye F-16 çıkışı yapmayın' çıkışı ile başlayan gerilim, S-300'ler ile Türk jetlerinin taciz edilmesi ile tırmanmış, gayriaskeri statüdeki Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araç sevk edilmesi ile gerilim daha da artmıştı. Sın kriz ile birlikte Türkiye ABD ve Yunanistan'a nota verdi. Bu gelişme sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.