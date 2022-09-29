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Haberler Galeri ABD'den Yunanistan itirafı: ABD'li sözcü S-400 sorusu karşısında ne diyeceğini şaşırdı
Giriş Tarihi: 29.09.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 09:27

ABD'den Yunanistan itirafı: ABD'li sözcü S-400 sorusu karşısında ne diyeceğini şaşırdı

Yunanistan'ın artan provokasyonlarının son örneği, Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araçların sevkiyatı oldu. Türkiye'nin ABD ve Yunanistan'a nota vermesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama ise itiraf niteliğinde... Pentagon, Ege'de bir tatbikat olmadığını belirtmesine rağmen "Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal etmek üzere kullandığı ABD ekipmanı konusunda herhangi bir koşul yok mu?" sorusu ABD'li sözcüyü terletti.

AA
ABD’den Yunanistan itirafı: ABD’li sözcü S-400 sorusu karşısında ne diyeceğini şaşırdı

Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye F-16 çıkışı yapmayın' çıkışı ile başlayan gerilim, S-300'ler ile Türk jetlerinin taciz edilmesi ile tırmanmış, gayriaskeri statüdeki Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araç sevk edilmesi ile gerilim daha da artmıştı. Sın kriz ile birlikte Türkiye ABD ve Yunanistan'a nota verdi. Bu gelişme sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

ABD’den Yunanistan itirafı: ABD’li sözcü S-400 sorusu karşısında ne diyeceğini şaşırdı

Dedeağaç'ı cephaneliğe çevirdiği bilinen ABD'de Türkiye'ye F-16 satışı için de şartlar sunulması konusunda lobicilik faaliyetleri yürütüldüğü bilinirken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal etmek üzere kullandığı ABD ekipmanı konusunda herhangi bir koşul yok mu?" sorusu karşısında ter döktü.

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ABD’den Yunanistan itirafı: ABD’li sözcü S-400 sorusu karşısında ne diyeceğini şaşırdı

ABD MENFAATLERİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Ege adalarına çıkardığı ABD menşeli zırhlı araçlarının kullanım koşullarında ABD menfaatlerinin esas alındığını söyledi.

ABD’den Yunanistan itirafı: ABD’li sözcü S-400 sorusu karşısında ne diyeceğini şaşırdı

ÇİFTA STANDARDI İTİRAF ETTİ

Türkiye'nin ABD menşeli silahların Yunanistan tarafından Gayri Askeri Statüye (GAS) sahip adalara çıkarmasına ilişkin ABD'ye yönelttiği protesto üzerine AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Price, Yunanistan ile Türkiye'ye Amerikan silahlarının kullanımı koşulları konusunda çifte standart uyguladıklarını kabul etti.

ABD’den Yunanistan itirafı: ABD’li sözcü S-400 sorusu karşısında ne diyeceğini şaşırdı

DİPLOMASİ VURGUSUNU YİNELEDİ

İki ülkenin aralarındaki anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısında bulunan Price, ülkelerin birbirinin sınırlarına saygı göstermesi gerektiğine işaret ederek bölgede gerilimi artıracak demeç ve eylemlerden uzak durulması çağrısını yineledi.

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