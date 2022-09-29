Giriş Tarihi: 29.09.2022 09:26
Güncelleme Tarihi: 29.09.2022
09:27
ABD'den Yunanistan itirafı: ABD'li sözcü S-400 sorusu karşısında ne diyeceğini şaşırdı
Yunanistan'ın artan provokasyonlarının son örneği, Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araçların sevkiyatı oldu. Türkiye'nin ABD ve Yunanistan'a nota vermesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama ise itiraf niteliğinde... Pentagon, Ege'de bir tatbikat olmadığını belirtmesine rağmen "Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal etmek üzere kullandığı ABD ekipmanı konusunda herhangi bir koşul yok mu?" sorusu ABD'li sözcüyü terletti.