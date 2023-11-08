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Haberler Galeri ABD’li hemşire Gazze katliamını CNN’de anlattı: Çocuklar yanık içinde
Giriş Tarihi: 08.11.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 10:36

ABD’li hemşire Gazze katliamını CNN’de anlattı: Çocuklar yanık içinde

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail'in soykırım başlattığı Gazze'de 33 gündür büyük bir katliam yaşanıyor. Katledilen Filistinli sivillerin sayısı 11 bine yaklaşırken acı bilançonun çoğu çocuk ve bebeklerden oluşuyor. Katil İsrail ordusu hava ve kara saldırılarını gece gündüz demeksizin sürdürüyor. Hamas bahanesiyle soykırımı sürdüren İsrail, Batı basınını ve sosyal medyayı algı operasyonu için kullansa da bölgedeki vahşete tanıklık edenlerin sözleri gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Gazze'de gönüllü göreve giden ABD'li hemşire, yaşadıklarını CNN'de anlattı.

ABD’li hemşire Gazze katliamını CNN’de anlattı: Çocuklar yanık içinde

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail Gazze katliamına 33 gündür devam ediyor. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bine yaklaşırken katliam gece boyunca devam etti. İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 33'üncü gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü.

ABD’li hemşire Gazze katliamını CNN’de anlattı: Çocuklar yanık içinde

Gazze soykırımına uzun süredir hazırlanan İsrail, işlediği suçları örtbas etmek için sık sık işbirliği içinde olduğu Batı medyasını kullanıyor. Buna rağmen katliamların su götürmez bir biçimde ortaya çıkmasının ardından İsrail'in savaş suçlarını anlatanların sesleri de yükseliyor.

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ABD’li hemşire Gazze katliamını CNN’de anlattı: Çocuklar yanık içinde

ABD'Lİ HEMŞİRE ÜLKE MEDYASINA KONUŞTU

Son olarak Gazze'deki vahşete tanıklık eden ABD'li hemşire, yaşadıklarını CNN'e anlattı. Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağlı olarak çalışan ABD'li hemşire Emily Callahan, Gazze'de yaşadıklarını anlatarak, "Kalbim Gazze'de, hep Gazze'de kalacak." dedi.

ABD’li hemşire Gazze katliamını CNN’de anlattı: Çocuklar yanık içinde

"ÇOCUKLAR YANIK İÇİNDE"

CNN'e konuşan hemşire Callahan, 26 gün boyunca Gazze'de yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Callahan, Gazze'deki çocukların "yüzlerinde ve vücutlarında çok büyük yanıklar" olduğunu ve hastanelerin çok kalabalık olmasından dolayı çok hızlı bir şekilde taburcu edildiklerini kaydetti.

ABD'li hemşire: "Kalbim Gazze'de kaldı" | Video

ABD’li hemşire Gazze katliamını CNN’de anlattı: Çocuklar yanık içinde

Çalıştığı hastanedeki Filistinli personelin kendilerine yardımcı olduklarını anlatan Callahan, "Onlar olmasaydı açlıktan ve susuzluktan ölürdük." diye konuştu.

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