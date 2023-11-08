Giriş Tarihi: 08.11.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 10:36

ABD’li hemşire Gazze katliamını CNN’de anlattı: Çocuklar yanık içinde

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail'in soykırım başlattığı Gazze'de 33 gündür büyük bir katliam yaşanıyor. Katledilen Filistinli sivillerin sayısı 11 bine yaklaşırken acı bilançonun çoğu çocuk ve bebeklerden oluşuyor. Katil İsrail ordusu hava ve kara saldırılarını gece gündüz demeksizin sürdürüyor. Hamas bahanesiyle soykırımı sürdüren İsrail, Batı basınını ve sosyal medyayı algı operasyonu için kullansa da bölgedeki vahşete tanıklık edenlerin sözleri gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Gazze'de gönüllü göreve giden ABD'li hemşire, yaşadıklarını CNN'de anlattı.