Giriş Tarihi: 14.02.2023 15:43
Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
15:47
ABD'li Jeoloji profesörü depremi bu sözlerle açıkladı: Dünyanın en büyük nükleer testiyle kıyaslanabilir
Kahramanmaraş depremi ile ilgili yabancı uzmanlardan açıklamalar geliyor. ABD'li Jeoloji Profesörü Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyanın en büyük nükleer testiyle kıyaslanabileceğini söyledi. Bölgenin sismik olarak aktif olduğunu ve zaman içinde büyük depremler yaşandığını vurgulayan isim, "7,8'lik bir deprem 7,5 büyüklüğündeki bir depremin iki katı büyüklüğündedir. " dedi.