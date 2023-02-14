ABD’li Jeoloji profesörü depremi bu sözlerle açıkladı: Dünyanın en büyük nükleer testiyle kıyaslanabilir

"SIK RASTLANMAYAN BİR DURUM AMA DUYULMAMIŞ ŞEY DE DEĞİL"

Kahramanmaraş'ta 24 saat içinde iki büyük deprem yaşanmasına ilişkin ise Caplan-Auerbach, "Bu kesinlikle sık rastlanmayan bir durum ama duyulmamış şey de değil. Bu alanda farklı farklı fay hatları var. Bazen birindeki bir hareket diğerinin üzerindeki basıncı arttırır ve bu da depreme yol açar. Burada ne yaşandığını, bunun normal bir artçı mı olduğunu bu erken aşamada söylemek zor." ifadelerini kullandı.