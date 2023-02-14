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Haberler Galeri ABD'li Jeoloji profesörü depremi bu sözlerle açıkladı: Dünyanın en büyük nükleer testiyle kıyaslanabilir
Giriş Tarihi: 14.02.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 15:47

ABD'li Jeoloji profesörü depremi bu sözlerle açıkladı: Dünyanın en büyük nükleer testiyle kıyaslanabilir

Kahramanmaraş depremi ile ilgili yabancı uzmanlardan açıklamalar geliyor. ABD'li Jeoloji Profesörü Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyanın en büyük nükleer testiyle kıyaslanabileceğini söyledi. Bölgenin sismik olarak aktif olduğunu ve zaman içinde büyük depremler yaşandığını vurgulayan isim, "7,8'lik bir deprem 7,5 büyüklüğündeki bir depremin iki katı büyüklüğündedir. " dedi.

AA
ABD’li Jeoloji profesörü depremi bu sözlerle açıkladı: Dünyanın en büyük nükleer testiyle kıyaslanabilir

ABD'li Jeoloji Profesörü Jackie Caplan-Auerbach, Kahramanmaraş'ta yaşanan çifte depreme ilişkin "Bu deprem çok çok büyük bir depremdi, 7,8 büyüklüğünde bir deprem belki dünyanın en büyük nükleer testiyle kıyaslanabilir. Bu bir atom bombasıyla kıyaslanamaz." ifadelerini kullandı.

ABD’li Jeoloji profesörü depremi bu sözlerle açıkladı: Dünyanın en büyük nükleer testiyle kıyaslanabilir

Caplan-Auerbach, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğünü ve özelliklerini AA muhabirine değerlendirdi. Depremleri "gerçekten trajik bir olay" olarak nitelendiren Caplan-Auerbach, "(Doğu Anadolu fay hattı) Türkiye'nin bu kısmı için görülmemiş bir olay. Türkiye'de depremler olduysa da bu büyüklükte bir deprem uzun zamandır olmuyordu." dedi.

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ABD’li Jeoloji profesörü depremi bu sözlerle açıkladı: Dünyanın en büyük nükleer testiyle kıyaslanabilir

DEPREM YÜZEYE ÇOK YAKIN

Caplan-Auerbach, bölgenin sismik olarak aktif olduğunu ve zaman içinde büyük depremler yaşandığını vurgulayarak, "Bu yaşanan ise çok çok uzun zamandır olmayan bir şey. Tabii ki zaman boyunca nüfus büyüyor ve etkisi daha da sert oluyor. Buradaki en önemli şeylerden birisi de depremin yüzeye çok yakın olması. Bu da sarsıntının daha şiddetli deneyimlenmesine yol açıyor." diye konuştu.

ABD’li Jeoloji profesörü depremi bu sözlerle açıkladı: Dünyanın en büyük nükleer testiyle kıyaslanabilir

"SIK RASTLANMAYAN BİR DURUM AMA DUYULMAMIŞ ŞEY DE DEĞİL"

Kahramanmaraş'ta 24 saat içinde iki büyük deprem yaşanmasına ilişkin ise Caplan-Auerbach, "Bu kesinlikle sık rastlanmayan bir durum ama duyulmamış şey de değil. Bu alanda farklı farklı fay hatları var. Bazen birindeki bir hareket diğerinin üzerindeki basıncı arttırır ve bu da depreme yol açar. Burada ne yaşandığını, bunun normal bir artçı mı olduğunu bu erken aşamada söylemek zor." ifadelerini kullandı.

ABD’li Jeoloji profesörü depremi bu sözlerle açıkladı: Dünyanın en büyük nükleer testiyle kıyaslanabilir

Caplan-Auerbach, bir fay hattındaki depremin başka bir fay hattını tetiklediğini belirterek, "Kuzey Anadolu fay hattında daha önce (1999) bunu gördük ancak zaman aralığı daha uzundu. Biz büyük depremlerin artçılara yol açtığını biliyoruz. Ancak bu artçılar genelde daha küçük olur. Şimdi birisi 7,8 diğeri 7,5. Bu çok büyük bir artçı. Ancak tekrar söylüyorum bu duyulmamış bir olay değil." değerlendirmesinde bulundu.

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