Giriş Tarihi: 31.01.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
15:48
ABD’li provokatör Michael Rubin’den skandal çağrı! F-16 hazımsızlığında son nokta: Türkiye’ye karşı harekete geçin!
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. 15 günlük sürecin sona ermesinin ardından satışın resmen gerçekleşmesi beklenirken ABD ile Türkiye'nin vardığı anlaşma, Türkiye karşıtlarında ise rahatsızlık yaratıyor. Son olarak ABD'li ABD'li provokatör Michael Rubin, Yunan gazete Kathimerini için kaleme aldığı bir yazıda skandal ifadeler kullandı.