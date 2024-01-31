"Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye'nin F-16'larını işgalin sona ermesine bağlamalı" başlıklı analizde Rubin, ABD'nin verdiği bu kararın yanlış olduğunu savundu. "Türkiye'nin F-16'ları NATO operasyonlarını desteklemek yerine komşularını taciz etmek için kullanması daha muhtemel. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Avrupa'ya, demokrasiye veya barışa yönelik bir tehdit olarak değil, bir iş ortağı olarak görüyor." İfadelerini kullanan provokatör Rubin, Türkiye'nin ABD ekipmanını alarak tersine mühendislik faaliyetleri yürüteceğini de iddia etti.