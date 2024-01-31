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Giriş Tarihi: 31.01.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 15:48

ABD’li provokatör Michael Rubin’den skandal çağrı! F-16 hazımsızlığında son nokta: Türkiye’ye karşı harekete geçin!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. 15 günlük sürecin sona ermesinin ardından satışın resmen gerçekleşmesi beklenirken ABD ile Türkiye'nin vardığı anlaşma, Türkiye karşıtlarında ise rahatsızlık yaratıyor. Son olarak ABD'li ABD'li provokatör Michael Rubin, Yunan gazete Kathimerini için kaleme aldığı bir yazıda skandal ifadeler kullandı.

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ABD’li provokatör Michael Rubin’den skandal çağrı! F-16 hazımsızlığında son nokta: Türkiye’ye karşı harekete geçin!

Türkiye ile ABD arasında varılan F-16 anlaşmasının yankıları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'ye 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligatı Kongre'ye gönderdiği bilgisi verildi.

ABD’li provokatör Michael Rubin’den skandal çağrı! F-16 hazımsızlığında son nokta: Türkiye’ye karşı harekete geçin!

Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun güvenlik ve istikrarı açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, Ankara'ya 40 yeni F-16 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin yanı sıra ilgili ekipmanların temin edileceği ifade edildi. Silah satışının gerçekleşmesi bir hafta içinde netlik kazanacak.

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ABD’li provokatör Michael Rubin’den skandal çağrı! F-16 hazımsızlığında son nokta: Türkiye’ye karşı harekete geçin!

PROVOKATÖRDEN HADDİNİ AŞAN SÖZLER

Önemli anlaşma ses getirirken, Yunan gazete Kathimerini'de dikkat çeken bir analize yer verildi. Türkiye düşmanlığı ile tanınan, daha önce sayısız kez provokasyona imza atan ABD'li FETÖ tetikçisi Michael Rubin imzalı analizde skandal ifadeler kullanıldı.

ABD’li provokatör Michael Rubin’den skandal çağrı! F-16 hazımsızlığında son nokta: Türkiye’ye karşı harekete geçin!

"Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye'nin F-16'larını işgalin sona ermesine bağlamalı" başlıklı analizde Rubin, ABD'nin verdiği bu kararın yanlış olduğunu savundu. "Türkiye'nin F-16'ları NATO operasyonlarını desteklemek yerine komşularını taciz etmek için kullanması daha muhtemel. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Avrupa'ya, demokrasiye veya barışa yönelik bir tehdit olarak değil, bir iş ortağı olarak görüyor." İfadelerini kullanan provokatör Rubin, Türkiye'nin ABD ekipmanını alarak tersine mühendislik faaliyetleri yürüteceğini de iddia etti.

ABD’li provokatör Michael Rubin’den skandal çağrı! F-16 hazımsızlığında son nokta: Türkiye’ye karşı harekete geçin!

TÜRK ASKERİ İÇİN SKANDAL İFADELER

Rubin, "Erdoğan'ın Amerikan askeri donanımı edinmedeki amacı NATO'nun birlikte çalışabilirliği değil, daha ziyade Türkiye'nin kendi yerli askeri endüstrilerini desteklemek amacıyla tersine mühendisliktir" sözleriyle suçlamalarını sürdürdü. Türkiye kendi savaş uçağını ürettiğinde verilen sözlerin de anlamsız olacağını öne süren ABD'li provokatör Kıbrıs Barış Harekatı sonrası adada bulunan Türk askerleri için de haddini aşarak "işgalci" olarak niteledi.

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