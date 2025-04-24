ABD’li yetkililer açıkladı: İsrail’in terör planları bozguna uğradı! ‘Tüm istekleri reddedildi!’

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla MEE'ye bilgi veren yetkililer, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki Ortadoğu şefi Eric Trager'in, son birkaç haftadır İsrailli ve terör örgütü PKK/YPG'li yetkilileri sert bir dille eleştirerek, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri rolden siyasi role geçtiğini ve ABD birliklerinin çekilmesinin devam edeceğini" bildirdi.