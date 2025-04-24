Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
09:14
ABD’li yetkililer açıkladı: İsrail'in terör planları bozguna uğradı! ‘Tüm istekleri reddedildi!’
İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki artan nüfuzunu azaltmak amacıyla ABD'de lobi faaliyetleri yürütüyordu. Tel Aviv, ABD'nin, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmemesini talep ediyordu. Ancak yakın zamanda İngiltere merkezli Middle East Eye'a konuşan yetkililer, Trump yönetiminin, İsrail'in taleplerini reddettiğini ve terör örgütüne uyarı gönderdiğini bildirdi.