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Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:14

ABD’li yetkililer açıkladı: İsrail'in terör planları bozguna uğradı! ‘Tüm istekleri reddedildi!’

İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki artan nüfuzunu azaltmak amacıyla ABD'de lobi faaliyetleri yürütüyordu. Tel Aviv, ABD'nin, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmemesini talep ediyordu. Ancak yakın zamanda İngiltere merkezli Middle East Eye'a konuşan yetkililer, Trump yönetiminin, İsrail'in taleplerini reddettiğini ve terör örgütüne uyarı gönderdiğini bildirdi.

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ABD’li yetkililer açıkladı: İsrail’in terör planları bozguna uğradı! ‘Tüm istekleri reddedildi!’

Middle East Eye'ın (MME), ABD'li mevcut ve eski yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin, Türkiye'nin Suriye'deki artan etkisini azaltmak amacıyla, ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesini engellemek için İsrail'in yürüttüğü lobi faaliyetini durdurduğunu bildirdi.

ABD’li yetkililer açıkladı: İsrail’in terör planları bozguna uğradı! ‘Tüm istekleri reddedildi!’

ABD İSRAİL'İN İSTEKLERİNE KULAK ASMADI

Eski bir ABD yetkilisi MEE'ye "İsrail, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesine karşı çıkıyor ve ABD'nin Suriye topraklarından ayrılmadan önce Türkiye'den silahsızlanma konusunda tavizler almasını istiyor." ifadelerini kullandı.

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ABD’li yetkililer açıkladı: İsrail’in terör planları bozguna uğradı! ‘Tüm istekleri reddedildi!’

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla MEE'ye bilgi veren yetkililer, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki Ortadoğu şefi Eric Trager'in, son birkaç haftadır İsrailli ve terör örgütü PKK/YPG'li yetkilileri sert bir dille eleştirerek, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri rolden siyasi role geçtiğini ve ABD birliklerinin çekilmesinin devam edeceğini" bildirdi.

ABD’li yetkililer açıkladı: İsrail’in terör planları bozguna uğradı! ‘Tüm istekleri reddedildi!’

ABD PKK/YPG'DEN RAHATSIZ

Bölgedeki bir yetkili, ABD Merkez Komutanlığı'nın, terör örgütü PKK/YPG'nin silah bırakıp Şam yönetimine hızlı bir şekilde entegre olmamasından da rahatsız olduğunu belirtti.

ABD’li yetkililer açıkladı: İsrail’in terör planları bozguna uğradı! ‘Tüm istekleri reddedildi!’

WASHINGTON'DAN TERÖR ÖRGÜTÜNE UYARI

Yetkili, terör örgütünün, Şam hükümetiyle istenilen hızda bütünleşmemesi nedeniyle ABD'nin hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "ABD birliklerinin azaltılması, PKK/YPG'nin Şam'la yeterli ilerleme kaydedilmediği için Washington'un bu geçiş konusunda ciddi olduğu yönünde bir uyarıdır" ifadelerini kullandı.