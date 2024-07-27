Giriş Tarihi: 27.07.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
13:54
ABD’nin ayakta alkışladığı İsrail hastanede katliam yaptı! Sivilleri acımadan vurdular
Son dakika haberleri: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretinde bulunmasıyla Gazze katliamında aldığı desteği tazeledi. Kongre'de ayakta alkışlanan ve sık sık "Gazze'de sivilleri öldürmedik" yalanlarına sığınan Netanyahu'nun ziyareti sonrası Gazze'de yeni bir katliam daha yaşandı. Gazze'de Deyr Belah kentindeki bir sahra hastanesini bombalayan İsrail, sivilleri katletti.