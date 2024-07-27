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Haberler Galeri ABD’nin ayakta alkışladığı İsrail hastanede katliam yaptı! Sivilleri acımadan vurdular
Giriş Tarihi: 27.07.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 13:54

ABD’nin ayakta alkışladığı İsrail hastanede katliam yaptı! Sivilleri acımadan vurdular

Son dakika haberleri: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretinde bulunmasıyla Gazze katliamında aldığı desteği tazeledi. Kongre'de ayakta alkışlanan ve sık sık "Gazze'de sivilleri öldürmedik" yalanlarına sığınan Netanyahu'nun ziyareti sonrası Gazze'de yeni bir katliam daha yaşandı. Gazze'de Deyr Belah kentindeki bir sahra hastanesini bombalayan İsrail, sivilleri katletti.

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ABD’nin ayakta alkışladığı İsrail hastanede katliam yaptı! Sivilleri acımadan vurdular

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalaması sonucu 18 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

ABD’nin ayakta alkışladığı İsrail hastanede katliam yaptı! Sivilleri acımadan vurdular
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ABD’nin ayakta alkışladığı İsrail hastanede katliam yaptı! Sivilleri acımadan vurdular

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Deyr Belah kentindeki yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulu içerisindeki sahra hastanesine saldırı düzenlediği belirtildi.

ABD’nin ayakta alkışladığı İsrail hastanede katliam yaptı! Sivilleri acımadan vurdular

Açıklamada, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 18 Filistinlinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı kaydedildi.

ABD’nin ayakta alkışladığı İsrail hastanede katliam yaptı! Sivilleri acımadan vurdular

TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Han Yunus'un güneyi için tahliye çağrısı yapıldı. İsrail ordusunun yeni bir saldırı gerçekleştireceği vurgulanan açıklamada, Han Yunus'un güneyinde bulunanların geçici olarak El Mevasi bölgesine geçmesi istendi. Tahliye çağrısının kısa mesaj, telefon aramaları, sesli mesaj, Arapça medya yayınları ve el ilanları ile duyurulduğu aktarıldı.

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