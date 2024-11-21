ABD’nin gücü tükeniyor: Biden yönetiminde kriz! Demokratlar arasında bölünme

WASHİNGTON ÇİN KARŞISINDA ZAYIF

Ukrayna ve Ortadoğu'daki savaşlar, ABD'nin kritik silah stoklarını tüketiyor. Uzmanlara göre bu durum Hint-Pasifik'te bir çatışma çıkması halinde ordunun Çin'e yanıt verme kabiliyetini zayıflatabilir. ABD'nin bölgedeki en üst düzey komutanı, Ukrayna ve Orta Doğu savaşlarına ağırlık verilmesi ABD'nin Çin'e karşı koymasına engel olacağını bildirdi.