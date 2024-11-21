Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024
10:37
ABD’nin gücü tükeniyor: Biden yönetiminde kriz! Demokratlar arasında bölünme
ABD, Rusya Ukrayna Savaşı başladığından beri Kiev'e, Gazze'de de çatışmalar patlak verdiğinden bu yana İsrail'e koşulsuz askeri yardım sağlıyor. Washington, okyanus ötesinden Orta Doğu ve Doğu Avrupa coğrafyasına uzanıyor. Bu bölgelerde yoğun faaliyetler yürütüyor ancak bu sırada sınırlarına daha yakın asıl düşmanı gözden kaçırıyor. Üst düzey bir ABD komutanı, Biden yönetiminin uzak yerlere yüksek sayıda silah tedarikinin Çin'e karşı ülkenin elini zayıflattığını bildirdi. Bu politika Amerikan senatosunda da gerginliğe yol açtı. Bazı Demokratlar yönetimi eleştirerek mühimmat desteğini engellemek için harekete geçti.