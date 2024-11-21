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Haberler Galeri ABD’nin gücü tükeniyor: Biden yönetiminde kriz! Demokratlar arasında bölünme
Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:37

ABD’nin gücü tükeniyor: Biden yönetiminde kriz! Demokratlar arasında bölünme

ABD, Rusya Ukrayna Savaşı başladığından beri Kiev'e, Gazze'de de çatışmalar patlak verdiğinden bu yana İsrail'e koşulsuz askeri yardım sağlıyor. Washington, okyanus ötesinden Orta Doğu ve Doğu Avrupa coğrafyasına uzanıyor. Bu bölgelerde yoğun faaliyetler yürütüyor ancak bu sırada sınırlarına daha yakın asıl düşmanı gözden kaçırıyor. Üst düzey bir ABD komutanı, Biden yönetiminin uzak yerlere yüksek sayıda silah tedarikinin Çin'e karşı ülkenin elini zayıflattığını bildirdi. Bu politika Amerikan senatosunda da gerginliğe yol açtı. Bazı Demokratlar yönetimi eleştirerek mühimmat desteğini engellemek için harekete geçti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’nin gücü tükeniyor: Biden yönetiminde kriz! Demokratlar arasında bölünme

ABD'nin savaşta olan müttefiklerine sağladığı silah desteği ülkeyi zor duruma sokuyor. Biden yönetiminin uyguladığı koşulsuz destek politikasının olumsuz yanları yavaş yavaş kendini göstermeye başladı.

ABD’nin gücü tükeniyor: Biden yönetiminde kriz! Demokratlar arasında bölünme

WASHİNGTON ÇİN KARŞISINDA ZAYIF

Ukrayna ve Ortadoğu'daki savaşlar, ABD'nin kritik silah stoklarını tüketiyor. Uzmanlara göre bu durum Hint-Pasifik'te bir çatışma çıkması halinde ordunun Çin'e yanıt verme kabiliyetini zayıflatabilir. ABD'nin bölgedeki en üst düzey komutanı, Ukrayna ve Orta Doğu savaşlarına ağırlık verilmesi ABD'nin Çin'e karşı koymasına engel olacağını bildirdi.

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ABD’nin gücü tükeniyor: Biden yönetiminde kriz! Demokratlar arasında bölünme

ÜST DÜZEY AMİRAL UYARDI

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Başkanı Amiral Samuel Paparo, salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna ve İsrail'e milyarlarca dolar değerinde hava savunma sistemi sağlamasının, Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi durumunda Hint-Pasifik'te Pekin'e yanıt verme kabiliyetini engellediği konusunda uyardı.

ABD’nin gücü tükeniyor: Biden yönetiminde kriz! Demokratlar arasında bölünme

ABD'NİN MÜHİMMAT STOKLARI AZALDI

Paparo, Ukrayna ve İsrail'e silah gönderme çabalarının ABD'nin rezervlerinde çok az mühimmat kalmasına neden olduğunu belirtti.

ABD’nin gücü tükeniyor: Biden yönetiminde kriz! Demokratlar arasında bölünme

UKRAYNA'YA YAPILAN YARDIMLAR

ABD'nin yoğun askeri yardımları, ülkeyi koruma kabiliyeti açısından ortaya çıkan riskler konusunda ABD Savunma Bakanlığı içinde giderek artan gerginliğe neden oluyor.

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