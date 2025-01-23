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Haberler Galeri ABD’nin İsrail desteğinde yeni dönem! Trump’ın temsilcisi yola çıktı: İş birliği devam edecek!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:58

ABD’nin İsrail desteğinde yeni dönem! Trump’ın temsilcisi yola çıktı: İş birliği devam edecek!

Son dakika haberleri: İsrail, Gazze işgalinde ateşkes anlaşmasına varmış olsa da, bölgedeki faaliyetleri için ABD ile paslaşmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni döneminin başlamasıyla birlikte iki ülke arasındaki iş birliği görüşmeleri yeniden başladı. Yeni ABD hükümetinin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelirken Netanyahu'dan Trump'a yeni istek gittiği öğrenildi.

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ABD’nin İsrail desteğinde yeni dönem! Trump’ın temsilcisi yola çıktı: İş birliği devam edecek!

Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin İsrail'e olan kararlı desteğini sürdürmesinin Başkan Donald Trump için en önemli öncelik olduğunu ifade etti.

ABD’nin İsrail desteğinde yeni dönem! Trump’ın temsilcisi yola çıktı: İş birliği devam edecek!

Açıklamaya göre Rubio, görüşmede, ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteğinin altını çizdi ve ABD Başkanı Donald Trump için bunun en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Netanyahu'yu, İsrail'in "Hamas ve Hizbullah'a karşı elde ettiği başarılardan dolayı" kutlayan Rubio, Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

Görüşmede Rubio ile Netanyahu ayrıca İran kaynaklı tehditleri de ele alarak bu konuda işbirliği halinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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ABD’nin İsrail desteğinde yeni dönem! Trump’ın temsilcisi yola çıktı: İş birliği devam edecek!

Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması için yorulmadan çalışma sözü veren Rubio, İran'ın oluşturduğu tehditleri ele almayı ve barış fırsatlarını değerlendirmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

ABD’nin İsrail desteğinde yeni dönem! Trump’ın temsilcisi yola çıktı: İş birliği devam edecek!

ÖZEL TEMSİLCİ YOLA ÇIKTI

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki ateşkes denetimleri için bölgeye gideceğini duyurdu. Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki ateşkes denetimleri için bölgeye seyahat edeceğini belirterek, "Netzarim Koridoru ve ayrıca Philadelphia Koridoru'ndaki bir denetim ekibinin parçası olacağım" dedi.

ABD’nin İsrail desteğinde yeni dönem! Trump’ın temsilcisi yola çıktı: İş birliği devam edecek!

Bu süreçte özellikle Katar'ın kilit rol oynadığını vurgulayan Witkoff, "Ateşkesi uygulamak, muhtemelen anlaşmayı yürürlüğe koymaktan daha zordur. Bunu başarmak zorundaydık ve Tanrı'ya şükür başardık. Şimdi ise bunu uygulamamız gerekiyor" diye konuştu.

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