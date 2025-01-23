Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
10:58
ABD’nin İsrail desteğinde yeni dönem! Trump’ın temsilcisi yola çıktı: İş birliği devam edecek!
Son dakika haberleri: İsrail, Gazze işgalinde ateşkes anlaşmasına varmış olsa da, bölgedeki faaliyetleri için ABD ile paslaşmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni döneminin başlamasıyla birlikte iki ülke arasındaki iş birliği görüşmeleri yeniden başladı. Yeni ABD hükümetinin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelirken Netanyahu'dan Trump'a yeni istek gittiği öğrenildi.