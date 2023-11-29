ABD’nin İsrail soykırımından sıyrılma çabaları bitmek bilmiyor! Hamas için şaşırtan sözler: İsrail hesap verecek!

İsrail'in Gazze soykırımında Hamas'la varılan insani aranın bitmesine saatler kaldı. Şimdiye dek Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden ise Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakılırken İsrail ara biter bitmez ağır bombardımanlara başlayacağını söyledi. Soykırımın insanlık dışı sonuçları her geçen gün daha da görünür olurken yalnızlaşmaya başlayan İsrail, en büyük destekçisi olan ABD'nin açıklamalarıyla sarsıldı. Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, u dönüşü açıklamalarına yenisini ekledi.