ABD’nin İsrail’e koşulsuz desteği devam edecek mi? Netanyahu ile Trump görüştü! Dikkat çeken İran detayı

"YENİDEN GÜVEN VADEDİYOR"

Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın "büyük bir zafer" kazandığını belirtti. Netanyahu, "Beyaz Saray'a tarihi geri dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden güven vadediyor." açıklamasında bulundu.