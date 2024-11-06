Giriş Tarihi: 06.11.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024
21:34
ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteği devam edecek mi? Netanyahu ile Trump görüştü! Dikkat çeken İran detayı
ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi adayı Donald Trump kazandı. Ülkenin 47. Başkanı seçilen Trump'a dünyanın birçok ülkesinden tebrik telefonları geldi. ABD'den aldığı destek ile Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ı ilk tebrik eden isimlerden biri oldu. Netanyahu, Trump ile telefonda görüşerek İran tehdidini ele aldı.