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Haberler Galeri ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteği devam edecek mi? Netanyahu ile Trump görüştü! Dikkat çeken İran detayı
Giriş Tarihi: 06.11.2024 21:34 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 21:34

ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteği devam edecek mi? Netanyahu ile Trump görüştü! Dikkat çeken İran detayı

ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi adayı Donald Trump kazandı. Ülkenin 47. Başkanı seçilen Trump'a dünyanın birçok ülkesinden tebrik telefonları geldi. ABD'den aldığı destek ile Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ı ilk tebrik eden isimlerden biri oldu. Netanyahu, Trump ile telefonda görüşerek İran tehdidini ele aldı.

ABD’nin İsrail’e koşulsuz desteği devam edecek mi? Netanyahu ile Trump görüştü! Dikkat çeken İran detayı

ABD başkanlık seçimlerini henüz resmi olan sonuçlara göre kazanan Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, zafer konuşması yaparak "47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." dedi.

ABD’nin İsrail’e koşulsuz desteği devam edecek mi? Netanyahu ile Trump görüştü! Dikkat çeken İran detayı

ABD'nin 47. başkanı olan Trump'a dünyanın birçok ülkesinden tebrik mesajı geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.

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ABD’nin İsrail’e koşulsuz desteği devam edecek mi? Netanyahu ile Trump görüştü! Dikkat çeken İran detayı

"YENİDEN GÜVEN VADEDİYOR"

Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın "büyük bir zafer" kazandığını belirtti. Netanyahu, "Beyaz Saray'a tarihi geri dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden güven vadediyor." açıklamasında bulundu.

ABD’nin İsrail’e koşulsuz desteği devam edecek mi? Netanyahu ile Trump görüştü! Dikkat çeken İran detayı

"TARİHİN EN BÜYÜK GERİ DÖNÜŞÜ"

Trump'ı tebrik eden ilk liderlerden biri olan Netanyahu, zaferini ilan eden Trump'ın başkanlık seçiminde "tarihin en büyük geri dönüşünü" yaptığını savundu.

ABD’nin İsrail’e koşulsuz desteği devam edecek mi? Netanyahu ile Trump görüştü! Dikkat çeken İran detayı

NETANYAHU'DAN TRUMP'A TELEFON

Netanyahu yayınladığı tebrik mesajının ardından Trump'ı telefonla da arayarak tebrik etti. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Trump'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

"Samimi ve sıcak" geçtiği söylenen görüşmede, Netanyahu'nun Trump'ı seçim başarısından dolayı tebrik ettiği kaydedildi.

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