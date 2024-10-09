ABD’nin Orta Doğu planı ifşa oldu: Bölgeyi savaşa sürüklüyorlar!

Gazze'de savaşın başlamasının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen İsrail, kuşatma altındaki Filistin topraklarında yıkıcı saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarda yaklaşık 42 bin kişi hayatını kaybederken, Beyrut'u her gün bombalıyor ve İran'a karşı bir saldırı için hazırlık yapıyor.

Gazze'deki çatışmalar yoğunlaşıp bölgeye yayılırken, ABD'nin söylemi ile politikası arasındaki uçurum giderek büyüyor.