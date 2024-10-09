Giriş Tarihi: 09.10.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
12:26
ABD’nin Orta Doğu planı ifşa oldu: Bölgeyi savaşa sürüklüyorlar!
Gazze işgalinin üstünden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Orta Doğu'da acı dinmiyor. Siyonist İsrail, her geçen gün saldırılarının ve katliamlarının şiddetini artırıyor. ABD hükümeti de sözde ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'e tam destek vererek bölgedeki gerilimin yayılmasına destek oluyor. Bu süreçte, Orta Doğu'nun kan gölüne çevrilmesinde büyük payı olan Biden yönetiminin kirli oyunları ifşa oldu.