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Giriş Tarihi: 09.10.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:26

ABD’nin Orta Doğu planı ifşa oldu: Bölgeyi savaşa sürüklüyorlar!

Gazze işgalinin üstünden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Orta Doğu'da acı dinmiyor. Siyonist İsrail, her geçen gün saldırılarının ve katliamlarının şiddetini artırıyor. ABD hükümeti de sözde ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'e tam destek vererek bölgedeki gerilimin yayılmasına destek oluyor. Bu süreçte, Orta Doğu'nun kan gölüne çevrilmesinde büyük payı olan Biden yönetiminin kirli oyunları ifşa oldu.

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ABD’nin Orta Doğu planı ifşa oldu: Bölgeyi savaşa sürüklüyorlar!

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi cehenneme çevirdi. Hamas'ın operasyonunu bahane eden Siyonistler, Filistin halkını katletti. Ancak, İsrail Gazze ile yetinmedi. Hedefine Lübnan'ı da koyarak işgal planlarını genişletti. Savaş Orta Doğu'nun geniş alanlarına yayılırken ABD hükümetinin tavırları da dikkat çekti. Biden yönetimi, sahte ateşkes çağrılarında bulundu. Bu durum İsrail'i daha da cesaretlendirdi.

ABD’nin Orta Doğu planı ifşa oldu: Bölgeyi savaşa sürüklüyorlar!

"ATEŞKES" ÇAĞRISI

Şubat ayında elinde bir dondurma külahı tutan ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkesin çok "yakın" olduğunu ve birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini açıklamıştı.

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ABD’nin Orta Doğu planı ifşa oldu: Bölgeyi savaşa sürüklüyorlar!

Biden'ın açıklamasının üstünden 7 aydan fazla süre geçmesine rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı devam etmekle kalmadı, hatta genişledi. İsrail askerleri, Orta Doğu'da gerginlik ve şiddet tırmanırken, Lübnan'ı işgal edip bombalamaya başladı.

İsrail'e siyasi destek ve savaşlarını sürdürebilmesi için sürekli bomba tedariki sağlarken, aynı zamanda sözlü olarak gerginliğin azaltılması çağrılarını sürdürdü.

ABD’nin Orta Doğu planı ifşa oldu: Bölgeyi savaşa sürüklüyorlar!

SAVAŞ YANLISI SÖYLEMLER

Washington, İsrail'in bu yıl attığı neredeyse her gerginlik adımını memnuniyetle karşıladı: Hamas liderlerinin Beyrut ve Tahran'da öldürülmesi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın suikasta uğraması ve Güney Lübnan'ın işgali.

ABD’nin Orta Doğu planı ifşa oldu: Bölgeyi savaşa sürüklüyorlar!

Gazze'de savaşın başlamasının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen İsrail, kuşatma altındaki Filistin topraklarında yıkıcı saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarda yaklaşık 42 bin kişi hayatını kaybederken, Beyrut'u her gün bombalıyor ve İran'a karşı bir saldırı için hazırlık yapıyor.

Gazze'deki çatışmalar yoğunlaşıp bölgeye yayılırken, ABD'nin söylemi ile politikası arasındaki uçurum giderek büyüyor.

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