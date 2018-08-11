ABD'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin

TRUMP'IN TİCARET SAVAŞI TERS TEPER Mİ?

Trump yaptırım ve ek vergilerle bir çok ülkeyi hedef aldı. AB, Rusya, İran, Çin ve Türkiye. Amerika bugün ekonomik olarak güçlü. Trump'ın seçilirken vaadi de buydu. Ama yarın ne olacağı konusunda korku ve endişe var. Çünkü ticaret savaşı ya da gümrük savaşları artık başladı. Ve Amerika'nın başlattığı bu savaşın Amerika'nın kendisine tehdit olduğunu söyleyen ciddi bir kitle var.