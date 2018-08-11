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'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin

ABD'NİN TİCARET SAVAŞINDAN AMERİKALILAR DA TEDİRGİN
Başkanı Trump gümrük vergileri ve yaptırımlarla ticaret savaşı başlattı. Bu durum özellikle Avrupa'da endişeye yol açarken, Amerikan iç piyasaları ve Amerikalı üreticiler için de uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Peki Trump, dünyaya ticaret savaşı açarken Amerikalılar neden "büyük bunalım" korkusuna kapıldı, Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı.

Giriş Tarihi: 11.08.2018 19:02 Güncelleme Tarihi: 11.08.2018 19:20
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'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin
ABD'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİLERİ AMERİKAN İÇ PİYASASINI TEDİRGİN EDİYOR MU?

Başkanı Trump'ın son olarak Türkiye'ye uyguladığı ek vergi kararları, Amerika içinde de tepkilere yol açtı. Bu durumun Amerikan iç piyasasında endişeyle karşılandığı vurgulandı. New Yorker dergisinde yayınlanan makalede Amerikalı yatırımcıların özellikle Türkiye'ye yönelik ek vergi kararından endişe duydukları belirtildi.

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'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin
ABD'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin

AMERİKALI YATIRIMCI, NEDEN TÜRKİYE'YE YÖNELİK EK VERGİDEN ENDİŞE DUYUYOR?
Trump Türkiye'ye çelik ve alüminyum için ek vergi getirirken bunun sebebi Türkiye'de yargılanan Papaz Brunson. Amerikalılar yaptırım ve ek verginin Papaz Brunson özelinde bir tepki olduğunu çok iyi biliyor. Ve Türkiye'nin yargısına müdahale ederek, yaptırım ya da ek vergi uygulamanın yasal zemini olmadığını savunuyorlar. Bundan dolayı da yatırımcının Trump'a ters tepki vereceğini söylüyorlar.

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'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin
ABD'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin

TRUMP'IN TİCARET SAVAŞI TERS TEPER Mİ?
Trump yaptırım ve ek vergilerle bir çok ülkeyi hedef aldı. AB, Rusya, İran, Çin ve Türkiye. Amerika bugün ekonomik olarak güçlü. Trump'ın seçilirken vaadi de buydu. Ama yarın ne olacağı konusunda korku ve endişe var. Çünkü ticaret savaşı ya da gümrük savaşları artık başladı. Ve Amerika'nın başlattığı bu savaşın Amerika'nın kendisine tehdit olduğunu söyleyen ciddi bir kitle var.

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'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin
ABD'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin

AMERİKALI EKONOMİSTLER NE DİYOR?
Mayıs ayında Trump henüz gümrük savaşları başlatmadan önce Amerika'da 1100 ekonomist Trump'ı bu konuda uyardı. Trump ek vergi meselesini dillendirdiği anda bu uyarı yapıldı. Nobel ödüllü uzmanların da aralarında bulunduğu 1100 ekonomist, Trump'ın düşündüğü vergi kararlarının 1930'daki büyük buhran öncesi alınan tedbirlerle aynı olduğuna dikkat çekti. Ve bu konuda Trump'a bir mektup yolladı.

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'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin
ABD'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin

O UYARI 1930'DA BÜYÜK BUHRAN ÖNCESİ DE YAPILMIŞ MIYDI?
Bugün Trump'ı uyaran Amerikalı ekonomistlerin ikazının aynısını 1930'da da görüyoruz. O zaman da yönetimi dünyaya benzer yaptırımlar içeren önlemler getiriyordu. Ve 1930 öncesi ABD yönetimini uyaran bir dizi ekonomist bir mektup yayınlamıştı.

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'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin
ABD'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin

ABD'NİN EKONOMİK SALDIRGANLIĞININ BEDELİNİ AMERİKALILAR MI ÖDEYECEK?
1930'daki büyük buhran sürecini hatırlayan Amerikalı uzmanlar, benzer tehditle karşı karşıya olduklarını söylüyorlar. Bugün Trump'ın yaptığı sert politikayı uygulayan o dönemki kongresi, ekonomistlerin uyarısını göz ardı etmişti. Bedeli Amerikalılar ödemişti. Bugün Trump'ı 1930'daki tecrübeden yola çıkarak uyaran 1100 ekonomist de aynısını söylüyor, "ABD kongresi, ekonomistlerin tavsiyesini 1930 yılında dinlemedi ve bedelini tüm ülke çapında ABD'liler ödedi" diyor.

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'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin
ABD'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin

TRUMP BUNU NEDEN YAPIYOR?
Trump'ın yaptığı Amerika'yı devasa ticaret açığından kurtarmak. Bunun için korumacı ticaret politikaları izliyor. Ancak Amerikan iş dünyası bu politikanın aşırı korumacı olduğunu ve sonuçlarının felaket olacağını savunuyor. Bu konuda ticaret odası Temmuz ayında Trump'a isyan bayrağını çekmişti.

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