ABD'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin

ABD'NİN EKONOMİK SALDIRGANLIĞININ BEDELİNİ AMERİKALILAR MI ÖDEYECEK?
1930'daki büyük buhran sürecini hatırlayan Amerikalı uzmanlar, benzer tehditle karşı karşıya olduklarını söylüyorlar. Bugün Trump'ın yaptığı sert politikayı uygulayan o dönemki ABD kongresi, ekonomistlerin uyarısını göz ardı etmişti. Bedeli Amerikalılar ödemişti. Bugün Trump'ı 1930'daki tecrübeden yola çıkarak uyaran 1100 ekonomist de aynısını söylüyor, "ABD kongresi, ekonomistlerin tavsiyesini 1930 yılında dinlemedi ve bedelini tüm ülke çapında ABD'liler ödedi" diyor.