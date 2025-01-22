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Haberler Galeri ABD’nin yeni dönemi krizli başladı: Trump tüm sözleşmeleri iptal etti! Dua töreninde tepki çeken konuşma
Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:35 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:51

ABD’nin yeni dönemi krizli başladı: Trump tüm sözleşmeleri iptal etti! Dua töreninde tepki çeken konuşma

Yemin töreninin ardından resmi olarak göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, seçim vaatlerini uygulamaya geçirmek için zaman kaybetmedi. Daha önce yaptığı açıklamalarda yasa dışı göçmenler ve LGBT lobisine karşı sıkı yaptırımlar getirme sözü veren Trump, ilk adımlarını attı. Öte yandan dua törenini yöneten bir piskoposun verdiği mesajlar siyasi krize yol açtı.

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ABD’nin yeni dönemi krizli başladı: Trump tüm sözleşmeleri iptal etti! Dua töreninde tepki çeken konuşma

Yeminini 20 Ocak'ta ederek başkanlık görevine başlayan Donald Trump, ülkede "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınacağına ilişkin kararnameyi dün imzalamıştı.

Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.

ABD’nin yeni dönemi krizli başladı: Trump tüm sözleşmeleri iptal etti! Dua töreninde tepki çeken konuşma

Trump'ın LGBT lobisine karşı sıkı bir politika izleyeceğinin sinyalleri, başta Demokratlar olmak üzere tartışmalara yol açtı. Yeni döneme hızlı başlayan Trump ilk olarak kısaca "DEI" olarak adlandırılan "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" çalışanlarının ücretli izne çıkarılması talimatını verdi.

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ABD’nin yeni dönemi krizli başladı: Trump tüm sözleşmeleri iptal etti! Dua töreninde tepki çeken konuşma

TÜM SÖZLEŞMELER İPTAL EDİLDİ

ABD Personel Yönetim Ofisi (OPM), yayımladığı yazıyla tüm DEI çalışanlarının yerel saatle 17.00'a kadar ücretli izne çıkarılmasını emretti. OPM ayrıca, DEI ile ilgili tüm web sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının kapatılması, tüm eğitimlerin iptal edilmesi ve tüm sözleşmelerin sona erdirilmesi talimatını verdi.

Trump'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "DEI"ye ilişkin kararı doğruladı. Karar, Trump'ın "radikal ve savurgan hükümet DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararnameyi imzalamasının ardından alındı.

ABD’nin yeni dönemi krizli başladı: Trump tüm sözleşmeleri iptal etti! Dua töreninde tepki çeken konuşma

PİSKOPOS MİLYONLARIN ÖNÜNDE MERHAMET DİLEDİ

Yeni dönemde bir kriz de dua töreninde yaşandı. Trump, dua töreninde bir piskoposun, "göçmen ailelere, LGBTQ bireylere ve trans çocuklara" merhamet göstermesini istemesinden rahatsız oldu.

Trump ve ekibi, Washington'daki Ulusal Katedral'de geleneksel olarak düzenlenen dua törenine katıldıkları sırada, töreni yöneten piskopos Mariann Edgar Budde, yeni başkandan "göçmen ailelere, LGBTQ bireylere ve trans çocuklara" merhamet göstermesini istedi.

ABD’nin yeni dönemi krizli başladı: Trump tüm sözleşmeleri iptal etti! Dua töreninde tepki çeken konuşma

Trump, törenden ayrılırken yaptığı açıklamada, "(Dua töreni) Çok heyecan verici değildi değil mi? İyi bir tören olduğunu düşünmüyorum. Daha iyisini yapabilirlerdi." diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

ABD'li milyarder Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, piskopos Budde'nin ifadelerine tepki gösterdi.

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