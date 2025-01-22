ABD’nin yeni dönemi krizli başladı: Trump tüm sözleşmeleri iptal etti! Dua töreninde tepki çeken konuşma

Yeminini 20 Ocak'ta ederek başkanlık görevine başlayan Donald Trump, ülkede "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınacağına ilişkin kararnameyi dün imzalamıştı.

Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.