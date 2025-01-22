Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
12:51
ABD’nin yeni dönemi krizli başladı: Trump tüm sözleşmeleri iptal etti! Dua töreninde tepki çeken konuşma
Yemin töreninin ardından resmi olarak göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, seçim vaatlerini uygulamaya geçirmek için zaman kaybetmedi. Daha önce yaptığı açıklamalarda yasa dışı göçmenler ve LGBT lobisine karşı sıkı yaptırımlar getirme sözü veren Trump, ilk adımlarını attı. Öte yandan dua törenini yöneten bir piskoposun verdiği mesajlar siyasi krize yol açtı.