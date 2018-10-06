ABD'yi bekleyen tehlike! İran'a petrol ambargosu

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Kasım'da İran'a petrol ambargosu başlatıyor. Peki 4 Kasım'da ne olacak, Trump neyi planlıyor, Trump'ın planına karşı duran ülkeler hangileri, ambargoyu kabul edenler kimler, Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı. 4 KASIM'DA NE OLACAK? 4 Kasım ABD'nin İran'ın petrol ve enerji ihracatına yönelik yaptırım uygulamaya başlanacağı tarih. ABD yönetimi, 4 Kasım'dan itibaren müttefiklerinin İran'dan petrol satın almasını istemiyor. Ekonomisi petrol ihracatına dayalı olan İran, Trump'ın ambargo kararına uyulması halinde çok ağır krize girmiş olacak. TRUMP'IN İRAN AMBARGOLARININ GEREKÇESİ NE? Obama döneminde nükleer anlaşma ile kaldırılan ambargolar Trump'la birlikte yeniden devreye girdi. Trump hem nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi hem de Ağustos ayında iki aşamalı ambargo süreci başlattı. Asıl hayati önem taşıyan ve dünyayı da yakından ilgilendiren ambargo ikinci aşamadaki petrol ambargosu. Bu da 4 Kasım'da devreye giriyor. TRUMP'IN AMBARGOLARINA UYULMAZSA NE OLUR? ABD Başkanı Donald Trump, ambargo kararına tüm müttefiklerinin uymasını istiyor. İran'la ticarete devam edenleri de 'İran ile iş yapan bizimle yapamayacak' diye tehdit etti. Bu tehdit ilk aşama için geçerliydi ikinci aşama için de öyle görünüyor. Bazı muafiyetlerin uygulanacağı ülkeler var ama genel olarak Trump, dünyaya 'İran'dan petrol satın almayın' diyor alanları da kara liste ile tehdit ediyor. AVRUPA BİRLİĞİ NE DİYOR? Avrupa Birliği Trump'ın tehdidine rağmen İran'la ticaretin devam edeceğini açıkladı. Hem de bunu iki kez vurguladı. İran'la iş yapan Avrupalı şirketlerin de korunacağına dikkat çekti. İran'a yönelik ambargo konusu ABD ile AB arasında ciddi bir kırılma noktası. TRUMP'IN PETROL AMBARGOSUNA KİMLER UYUYOR? İran'dan petrol satın alırken 4 Kasım'dan itibaren Trump'ın yasağına uyacak olan iki ülke var. Biri Japonya diğeri Güney Kore. 4 KASIM'DA TRUMP'IN YASAĞINA KİMLER UYMAYACAK? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı, İran'dan doğalgaz alımına devam edilecek demişti. Bunun yanı sıra son olarak Hindistan da İran'dan enerji ihracatının devam edeceğini duyurdu. Çin hali hazırda alıyor almaya devam edecek. İran'dan enerji alan Avrupa ülkeleri de var bu liste.