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'yi bekleyen tehlike! 'a su

Giriş Tarihi: 06.10.2018 18:16 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 18:30
ABD'yi bekleyen tehlike! İran'a petrol ambargosu

Başkanı Donald , 4 Kasım'da 'a su başlatıyor. Peki 4 Kasım'da ne olacak, Trump neyi planlıyor, Trump'ın planına karşı duran ülkeler hangileri, ambargoyu kabul edenler kimler, Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı.

ABD'yi bekleyen tehlike! İran'a petrol ambargosu

4 KASIM'DA NE OLACAK?
4 Kasım 'nin 'ın ve enerji ihracatına yönelik yaptırım uygulamaya başlanacağı tarih. ABD yönetimi, 4 Kasım'dan itibaren müttefiklerinin İran'dan petrol satın almasını istemiyor. Ekonomisi petrol ihracatına dayalı olan İran, 'ın kararına uyulması halinde çok ağır krize girmiş olacak.

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ABD'yi bekleyen tehlike! İran'a petrol ambargosu

TRUMP'IN İRAN AMBARGOLARININ GEREKÇESİ NE?
Obama döneminde nükleer anlaşma ile kaldırılan lar 'la birlikte yeniden devreye girdi. Trump hem nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi hem de Ağustos ayında iki aşamalı ambargo süreci başlattı. Asıl hayati önem taşıyan ve dünyayı da yakından ilgilendiren ambargo ikinci aşamadaki ambargosu. Bu da 4 Kasım'da devreye giriyor.

ABD'yi bekleyen tehlike! İran'a petrol ambargosu

TRUMP'IN AMBARGOLARINA UYULMAZSA NE OLUR?
Başkanı Donald , kararına tüm müttefiklerinin uymasını istiyor. 'la ticarete devam edenleri de "İran ile iş yapan bizimle yapamayacak" diye tehdit etti. Bu tehdit ilk aşama için geçerliydi ikinci aşama için de öyle görünüyor. Bazı muafiyetlerin uygulanacağı ülkeler var ama genel olarak Trump, dünyaya "İran'dan satın almayın" diyor alanları da kara liste ile tehdit ediyor.

ABD'yi bekleyen tehlike! İran'a petrol ambargosu

AVRUPA BİRLİĞİ NE DİYOR?
Avrupa Birliği 'ın tehdidine rağmen 'la ticaretin devam edeceğini açıkladı. Hem de bunu iki kez vurguladı. İran'la iş yapan Avrupalı şirketlerin de korunacağına dikkat çekti. İran'a yönelik konusu ile AB arasında ciddi bir kırılma noktası.

ABD'yi bekleyen tehlike! İran'a petrol ambargosu

TRUMP'IN PETROL AMBARGOSUNA KİMLER UYUYOR?
'dan satın alırken 4 Kasım'dan itibaren 'ın yasağına uyacak olan iki ülke var. Biri Japonya diğeri Güney Kore.

ABD'yi bekleyen tehlike! İran'a petrol ambargosu

4 KASIM'DA TRUMP'IN YASAĞINA KİMLER UYMAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı, 'dan doğalgaz alımına devam edilecek demişti. Bunun yanı sıra son olarak Hindistan da İran'dan enerji ihracatının devam edeceğini duyurdu. Çin hali hazırda alıyor almaya devam edecek. İran'dan enerji alan Avrupa ülkeleri de var bu liste.

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