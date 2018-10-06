ABD'yi bekleyen tehlike! İran'a petrol ambargosu

TRUMP'IN AMBARGOLARINA UYULMAZSA NE OLUR?

ABD Başkanı Donald Trump, ambargo kararına tüm müttefiklerinin uymasını istiyor. İran'la ticarete devam edenleri de "İran ile iş yapan bizimle yapamayacak" diye tehdit etti. Bu tehdit ilk aşama için geçerliydi ikinci aşama için de öyle görünüyor. Bazı muafiyetlerin uygulanacağı ülkeler var ama genel olarak Trump, dünyaya "İran'dan petrol satın almayın" diyor alanları da kara liste ile tehdit ediyor.