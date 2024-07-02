Giriş Tarihi: 02.07.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
10:23
Acil koduyla harekete geçtiler! İsrail medyası Netanyahu’nun planını yazdı: Başbakan geri adım attı!
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgalinin 9. ayında bölgede büyük bir hareketlilik daha başladı. Sivil katliamına ara vermeyen İsrail ordusu, Han Yunus kenti için tahliye uyarısı verdi. Hastanelerdeki yaralılar kent merkezine taşınırken İsrail medyasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni stratejisine dair planlar paylaşıldı.