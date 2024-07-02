Acil koduyla harekete geçtiler! İsrail medyası Netanyahu’nun planını yazdı: Başbakan geri adım attı!

ACİL KODUYLA TAHLİYE

Bölgedeki sağlık kaynakları, Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesi'nden tahliye edilen hasta ve yaralıların kent merkezindeki Nasır Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti. Kaynaklar, hastanenin veya çevresinin bombalanması durumunda zarar görecekleri endişesiyle ekiplerin "hastanedeki tıbbi alet ve cihazları da tahliye etmeye başladığını" bildirdi.