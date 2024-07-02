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Giriş Tarihi: 02.07.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 10:23

Acil koduyla harekete geçtiler! İsrail medyası Netanyahu’nun planını yazdı: Başbakan geri adım attı!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgalinin 9. ayında bölgede büyük bir hareketlilik daha başladı. Sivil katliamına ara vermeyen İsrail ordusu, Han Yunus kenti için tahliye uyarısı verdi. Hastanelerdeki yaralılar kent merkezine taşınırken İsrail medyasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni stratejisine dair planlar paylaşıldı.

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Acil koduyla harekete geçtiler! İsrail medyası Netanyahu’nun planını yazdı: Başbakan geri adım attı!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana şiddetli saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başladı.

Acil koduyla harekete geçtiler! İsrail medyası Netanyahu’nun planını yazdı: Başbakan geri adım attı!

ACİL KODUYLA TAHLİYE

Bölgedeki sağlık kaynakları, Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesi'nden tahliye edilen hasta ve yaralıların kent merkezindeki Nasır Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti. Kaynaklar, hastanenin veya çevresinin bombalanması durumunda zarar görecekleri endişesiyle ekiplerin "hastanedeki tıbbi alet ve cihazları da tahliye etmeye başladığını" bildirdi.

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Acil koduyla harekete geçtiler! İsrail medyası Netanyahu’nun planını yazdı: Başbakan geri adım attı!

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti. Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

Acil koduyla harekete geçtiler! İsrail medyası Netanyahu’nun planını yazdı: Başbakan geri adım attı!

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor. Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

Acil koduyla harekete geçtiler! İsrail medyası Netanyahu’nun planını yazdı: Başbakan geri adım attı!

NETANYAHU'NUN PLANLARI DEĞİŞTİ

Bölgedeki hareketlilik sürerken İsrail medyasında Netanyahu'nun yeni tutumuna yönelik çeşitli iddialar yer aldı. The Times of Israel gazetesinin haberine göre Netanyahu, işgal sonrasında Filistin'e yönelik "kararında" değişiklik yaptı. İsrailli gazete, işgal sonrasında Gazze'nin yönetimine hiçbir şekilde Filistin Yönetimi'ni dahil etmemesi yönünde talimat veren Netanyahu'nun bu konuda geri adım attığını iddia etti.

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