Ahmed Eş Şara’nın eşi Latife El Durubi’nin dedesi Abdülhamid Han’ın en yakınındaki isimlerden çıktı! İşte o detay

Giriş Tarihi: 05.02.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
16:03
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş Şara'nın eşi Latife El Durubi dünya kamuoyunda yakından takip ediliyor. Durubi, Şara'ya yurt dışı ziyaretlerinde eşlik ediyor. Şara, Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşürken, eşi Latife El Durubi de, Emine Erdoğan ile görüştü. Durubi ile ilgili yapılan araştırmalarda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Durubi'nin aile bağlarının Osmanlı'ya kadar uzandığı öğrenilirken, dedesinin Abdülhamid Han'ın doktoru olduğu öğrenildi. İşte Durubi ile ilgili merak edilenler...