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Haberler Galeri Ahmed Eş Şara'nın eşi Latife El Durubi'nin dedesi Abdülhamid Han'ın en yakınındaki isimlerden çıktı! İşte o detay
Giriş Tarihi: 05.02.2025 16:03 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:03

Ahmed Eş Şara'nın eşi Latife El Durubi'nin dedesi Abdülhamid Han'ın en yakınındaki isimlerden çıktı! İşte o detay

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş Şara'nın eşi Latife El Durubi dünya kamuoyunda yakından takip ediliyor. Durubi, Şara'ya yurt dışı ziyaretlerinde eşlik ediyor. Şara, Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşürken, eşi Latife El Durubi de, Emine Erdoğan ile görüştü. Durubi ile ilgili yapılan araştırmalarda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Durubi'nin aile bağlarının Osmanlı'ya kadar uzandığı öğrenilirken, dedesinin Abdülhamid Han'ın doktoru olduğu öğrenildi. İşte Durubi ile ilgili merak edilenler...

Ahmed Eş Şara’nın eşi Latife El Durubi’nin dedesi Abdülhamid Han’ın en yakınındaki isimlerden çıktı! İşte o detay

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçiş hükumetinin Cumhurbaşkanı olan Ahmed Eş Şara, diplomatik görüşmelerini sürdürüyor. Şara'nın eşi Latife El Durubi de, bu ziyaretlerde eşini yalnız bırakmıyor. Dünyanın yakından takip ettiği Latife El Durubi, eşinin Türkiye ziyaretine de eşlik ederek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi. Latife El Durubi ile ilgili yapılan araştırmalarda çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Ahmed Eş Şara’nın eşi Latife El Durubi’nin dedesi Abdülhamid Han’ın en yakınındaki isimlerden çıktı! İşte o detay

LATİFE EL DURUBİ'NİN DEDESİ 2.ABDÜLHAMİD'İN DOKTORU ÇIKTI

Medyada eşinin soyadıyla Latife Şara olarak tanıtılan Latife El Durubi, köklü bir aileden geliyor. Soy bağı, Osmanlı'ya kadr uzanan Durubi'nin dedesinin Abdülhamid'in doktoru Alaaddin El Durubi olduğu öğrenildi.

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Ahmed Eş Şara’nın eşi Latife El Durubi’nin dedesi Abdülhamid Han’ın en yakınındaki isimlerden çıktı! İşte o detay

Latife El Durubi'nin de, eşi Ahmed Eş Şara gibi aristokrat aileden gelmesi dikkat çekerken, Şara ve Durubi ailelerinin Osmanlı bürokratları ve siyasetçileri yetiştirdiği belirtiliyor.

Ahmed Eş Şara’nın eşi Latife El Durubi’nin dedesi Abdülhamid Han’ın en yakınındaki isimlerden çıktı! İşte o detay

EMİNE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Latife El Durubi dün Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından, "Bugün ülkemize resmi ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma fırsatı bulduk. Bilhassa, dünyanın her yerinde savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük. Suriye'nin yeniden inşası ve yaraların sarılma sürecinde eskiden olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olduğumuzu belirttim. Barış ve istikrarın hakim olduğu bir geleceğin ortak bir çabanın eseri olduğuna inanıyor, bu yolda atılacak her adımın bölge halkı için kalıcı bir umut olmasını temenni ediyorum." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

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