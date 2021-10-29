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Haberler Galeri Alec Baldwin'in karıştığı set ölümüne ilişkin yeni detay: Savcılıktan açıklama geldi
Giriş Tarihi: 29.10.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 12:43

Alec Baldwin'in karıştığı set ölümüne ilişkin yeni detay: Savcılıktan açıklama geldi

Dünya kamuoyunda şok etkisi yaratan Hollywood'da yaşanan trajik olay ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Halyna Hutchins'in kazayla öldüğü, Joel Souza'nın ise yaralandığı kazada kurşunların Baldwin'in silahından çıktığı öğrenilmişti. Sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu bulunduğu bilgisi ise dikkat çekmişti. Olay ile ilgili savcılıktan yeni açıklama geldi...

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümüne ilişkin yeni detay: Savcılıktan açıklama geldi

Ünlü aktör Alec Baldwin'in rol aldığı Rust filminin çekimlerinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ölümüne neden olurken, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladığı set ölümü ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Trajik kazada Souza'ya isabet eden kurşunun Baldwin'in silahından çıktığı, sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu bulunduğu bilgisi gelmişti. Olaya ilişkin savcılıktan yapılan açıklamanın ardından gözler o isimlere çevrildi.

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümüne ilişkin yeni detay: Savcılıktan açıklama geldi

Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu.

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Alec Baldwin’in karıştığı set ölümüne ilişkin yeni detay: Savcılıktan açıklama geldi

Olay yerine gelen helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins hayatını kaybetti. Omzundan yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza ise gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu oldu.

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümüne ilişkin yeni detay: Savcılıktan açıklama geldi

Yaşanan trajik olay ile ile ilgili yeni bulguları paylaşan Santa Fe ilçesi Şerifi Adan Mendoza, Souza'ya isabet eden kurşunun Baldwin'in silahından çıktığı, sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu buldukları bilgisini paylaştı.

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümüne ilişkin yeni detay: Savcılıktan açıklama geldi

Mendoza, "Sette, ikisi sahte 3 silah ve boş mermiler bulduk. Baldwin'in kullandığı silah ise silindirinde bir çeşit modifikasyona sahip gibi görünen plastik bir tabanca." dedi.

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