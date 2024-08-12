Giriş Tarihi: 12.08.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
21:50
Alevler Atina’ya yaklaştı! Ankara’dan Yunanistan’a yangın söndürme desteği
Yunanistan'ın bu yılki en büyük orman yangını Pazartesi günü Atina banliyölerine yayıldı. Gece boyunca ağaçları, evleri ve arabaları ateşe verip işlek yolları duman ve küle boğan yangın, yüzlerce insanı kaçmaya zorladı. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak amacıyla yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderme kararı aldı.