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Haberler Galeri Alevler Atina’ya yaklaştı! Ankara’dan Yunanistan’a yangın söndürme desteği
Giriş Tarihi: 12.08.2024 21:48 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 21:50

Alevler Atina’ya yaklaştı! Ankara’dan Yunanistan’a yangın söndürme desteği

Yunanistan'ın bu yılki en büyük orman yangını Pazartesi günü Atina banliyölerine yayıldı. Gece boyunca ağaçları, evleri ve arabaları ateşe verip işlek yolları duman ve küle boğan yangın, yüzlerce insanı kaçmaya zorladı. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak amacıyla yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderme kararı aldı.

HAKAN TEKİN
Alevler Atina’ya yaklaştı! Ankara’dan Yunanistan’a yangın söndürme desteği

Türkiye, Atina'yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden Yunanistan'a destek olmak amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter göndermek için çalışma başlattı.

Alevler Atina’ya yaklaştı! Ankara’dan Yunanistan’a yangın söndürme desteği

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesindeki yangın nedeniyle 9 köy ile 2 hastane tahliye edildi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.

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Alevler Atina’ya yaklaştı! Ankara’dan Yunanistan’a yangın söndürme desteği

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti.

Alevler Atina’ya yaklaştı! Ankara’dan Yunanistan’a yangın söndürme desteği

Türkiye'den yardım teklifi

Öte yandan diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletti.

Alevler Atina’ya yaklaştı! Ankara’dan Yunanistan’a yangın söndürme desteği

Yunan tarafı ise teklifi değerlendireceklerini, gerekmesi halinde Türkiye'den destek isteyeceklerini belirtti.

Kaynaklar, Türkiye'de halihazırda devam eden büyük bir yangın bulunmamasının, Yunanistan'a yardım teklifi yapılabilmesine imkan sağladığına işaret etti.

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