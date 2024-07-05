Giriş Tarihi: 05.07.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
12:04
Algı operasyonu Hollanda’ya sıçradı: Kritik maç öncesi skandal sözler! ‘Terör örgütü’ diyerek hedef gösterdiler
Son dakika haberleri: Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile yarın karşı karşıya geliyor. Attığı gollerle Türkiye'ye zaferi taşıyan Merih Demiral'a yönelik alçak bir operasyon başlatıldı. Alman Bild gazetesi, dün Merih hakkında asılsız bir iddia ortaya atarken kirli operasyona Hollanda medyası da dahil oldu.