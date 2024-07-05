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Giriş Tarihi: 05.07.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 12:04

Algı operasyonu Hollanda’ya sıçradı: Kritik maç öncesi skandal sözler! ‘Terör örgütü’ diyerek hedef gösterdiler

Son dakika haberleri: Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile yarın karşı karşıya geliyor. Attığı gollerle Türkiye'ye zaferi taşıyan Merih Demiral'a yönelik alçak bir operasyon başlatıldı. Alman Bild gazetesi, dün Merih hakkında asılsız bir iddia ortaya atarken kirli operasyona Hollanda medyası da dahil oldu.

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Algı operasyonu Hollanda’ya sıçradı: Kritik maç öncesi skandal sözler! ‘Terör örgütü’ diyerek hedef gösterdiler

Son dakika haberleri: EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Takımımız, Hollanda ile eşleşti. Çeyrek finalde Hollanda ile yarın karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımı'mızı Avusturya maçında zafere taşıyan Merih Demiral'a karşı kirli bir operasyon başlatıldı.

Algı operasyonu Hollanda’ya sıçradı: Kritik maç öncesi skandal sözler! ‘Terör örgütü’ diyerek hedef gösterdiler

Tüm Türkiye'yi sevince boğan goller sonrası Demiral, sevincini Bozkurt işareti yaparak gösterdi. PKK terör örgütünün güvenli limanı olarak bilinen Almanya'da ulusal basın, Demiral'ın tarihi zaferine gölge düşürmek için harekete geçti. Bozkurt işaretini hedef alan manşetlerin ardından UEFA, maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral'a gol sevinci sebebiyle ilgili soruşturma açtı.

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Algı operasyonu Hollanda’ya sıçradı: Kritik maç öncesi skandal sözler! ‘Terör örgütü’ diyerek hedef gösterdiler

ALMAN MEDYASI OPERASYONU SÜRDÜRDÜ

Alman Bild gazetesi ise dün Merih hakkında asılsız bir iddia ortaya attı. Bild, Merih Demiral'a 2 maç ceza verildiğini öne sürdü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise milli oyuncu Merih Demiral'a 2 maç ceza verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Algı operasyonu Hollanda’ya sıçradı: Kritik maç öncesi skandal sözler! ‘Terör örgütü’ diyerek hedef gösterdiler

TFF'den yapılan açıklamada, "Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." denildi.

Algı operasyonu Hollanda’ya sıçradı: Kritik maç öncesi skandal sözler! ‘Terör örgütü’ diyerek hedef gösterdiler

YENİ SKANDAL HOLLANDA'DAN

Açık bir karalama kampanyası yürüten Alman basınına bu kez de Hollanda medyası katıldı. Türkiye ile yarın yapılacak olan kritik maç öncesi algı operasyonuna soyunan Hollanda medyası, skandala imza attı.

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