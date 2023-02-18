Giriş Tarihi: 18.02.2023 10:33
Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
10:39
Ali'den haber var! Macar ekip "Ali, sonsuza kadar uyuyakaldı" sözleri ile paylaşmıştı! Askerin duyduğu o ses...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen Macar ekip, 11 Şubat'ta sosyal medyadan kurtarma çalışmalarına ait fotoğrafları "Ali, sonsuza kadar uyuyakaldı. Onu kurtarmayı başaramadık. Konuşmadığımız bir şey var çünkü bizi de etkiledi. Sevgili Ali, seni sonsuza kadar unutmayacağız" notu ile paylaşıp, üzüntülerini dile getirmişti. Macar ekip ülkesine dönerken Ali'den yeni haber geldi. Askerin duyduğu o ses AKUT görevlilerini harekete geçirdi...