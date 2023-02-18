Ali'den haber var! Macar ekip "Ali, sonsuza kadar uyuyakaldı" sözleri ile paylaşmıştı! Askerin duyduğu o ses...

O ANLAR KAMERADA

Zamanla yarışan ve aralarında askerlerin de yer aldığı ekiplerin, bina enkazını elleriyle temizleyerek beton bloku altında oluşturdukları yaşam koridorundan ulaştıkları Ali Balcı'yı kurtarıp, sedyeyle sağlık görevlilerine teslim ettiği anlar ise kameraya yansıdı. Görüntüde; enkazdan sürünerek sedye üzerinde çıkarılan çocuğa, ekiplerin 'Ali çok iyisin, çok az kaldı. Bitti canım benim. Paşam benim' dediği, Ali'nin ise "Beni bırakmayın" dediği duyuluyor.

Kurtarma anlarını anlatan AKUT Rize ekip lideri Güçlü Alioğlu, "Piyade komandolardan bir arkadaş, bizden bir kişinin sağ olup, ses duyduğunu söyleyerek bizden yardım istedi. Biz de bir ekip gönderdik. Enkaz altında ailesinin yanından biri sıkışmıştı. Tehlikeli bir bölge olduğu için çalışma daha sonrasında yarım bırakılmış. Bir Macar ekibinin orada çalıştığı ve sonra da ayrıldığını öğrendik. Ekibimiz 5 saat çalışmanın neticesinde Ali'yi oradan canlı çıkardı" dedi.

