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Steinmeier, Erdoğan onuruna yemek verdi

Giriş Tarihi: 29.09.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 10:03
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Steinmeier, Erdoğan onuruna yemek verdi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan onuruna yemek verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı , ''Teröristleri korumak gibi bir görevimiz yok. Eğer benim ülkemde birileri teröre bulaşıyorsa bu hangi sınıftan olursa olsun bizim hukukumuz onu cezalandırıyorsa yargı makamları da bunun gereğini yapar. Bu Almanya'da olsa böyledir dünyanın başka yerinde olsa böyledir. Bunları bir kenara bırakmak mümkün değil.'' dedi.

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Steinmeier, Erdoğan onuruna yemek verdi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Frank-Walter Steinmeier'in, onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, ev sahibi mevkidaşının Türkiye'deki bazı tutuklular hakkında dile getirdiği endişelere cevap verdi. Erdoğan, bu konuda yanlış bilgilendirmenin söz konusu olduğunu söyledi.

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Steinmeier, Erdoğan onuruna yemek verdi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan onuruna yemek verdi

Steinmeir'in Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları ile gazeteciler, sendikacılar, hukukçular, aydınlar ve siyasetçilere yönelik endişelerini açıklığa kavuşturmanın faydalı olacağına inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

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Steinmeier, Erdoğan onuruna yemek verdi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan onuruna yemek verdi

"EĞER BENİM ÜLKEMDE BİRİLERİ TERÖRE BULAŞIYORSA..."

"Görüyorum ki burada bir yanlış bilgilendirme var. Bu bilgilendirmeyi düzeltmek benim de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak görevimdir. Herhalde teröristleri korumak gibi bir görevimiz yok. Eğer benim ülkemde birileri teröre bulaşıyorsa bu hangi sınıftan olursa olsun bizim hukukumuz onu cezalandırıyorsa yargı makamları da bunun gereğini yapar. Bu Almanya'da olsa böyledir, dünyanın başka yerinde olsa böyledir. Bunları bir kenara bırakmak mümkün değil.

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Steinmeier, Erdoğan onuruna yemek verdi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan onuruna yemek verdi

Benim ülkemde AB'de terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın şu anda Almanya'da binlerce mensubu elini kolunu sallaya sallaya dolaşmaktadır. Yeri geldiği zaman terör örgütünün başının posterleriyle beraber Almanya'nın devasa caddelerinde gösteriler yapmaktadır. Halbuki bunlar yasaktır peki bunlara niçin müsaade ediliyor. Yüzlerce, binlerce insanımızı öldürmüş olan bu insanların burada elini kolunu sallayarak dolaşmaları doğru mu? Aydınlar deniliyor, bu aydınların tanımını yapmak lazım. Gazeteci deniliyor, bu gazeteci eğer teröre bulaşmışsa ve Türk yargısı bunu mahkum etmişse bunu savunabilir miyiz?"

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Steinmeier, Erdoğan onuruna yemek verdi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan onuruna yemek verdi

"BİZ ONLARIN YAPTIKLARINI YAPMADIK"

Erdoğan, Türkiye'de hakkında mahkumiyet bulunan Can Dündar'a da isim vermeden değinerek, "İşte bunlardan bir tanesi de 5 yıl 10 aya mahkum olmuş olan güya sözde gazetecidir. Sözde gazeteci bir boşluktan yararlanmış kaçmış Almanya'ya gelmiş sığınmıştır. Şu anda Almanya'dadır. Ve kendisi taltif edilmiştir. El üstünde tutulmuştur.

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Steinmeier, Erdoğan onuruna yemek verdi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan onuruna yemek verdi

"BİZİM NE YAPTIĞIMIZI GAYET İYİ BİLİYORLAR"

Benzer bir şey acaba burada yapılıp da Türkiye'ye kaçmış olsa, bakın kendileri bizden üç tane, beş tane, altı tane gazeteci istediler. Ve buna karşı bizim ne yaptığımızı gayet iyi biliyorlar. Biz onların yaptıklarını yapmadık. Yargımız bu konuda elinden geleni yaparak, iki tanesinin bir tanesini tutuksuz yargılanmak üzere, bir tanesi ise bırakılmıştır ama şu anda benim ülkemden bu şekilde mahkum olmuş olan birisi kaçıp buraya geliyor ve biz kendisini istiyoruz. Aramızda suçluların iadesi anlaşması olduğu halde bu kişi bize verilmiyor." ifadelerini kullandı.

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