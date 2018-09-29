Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan onuruna yemek verdi

"BİZİM NE YAPTIĞIMIZI GAYET İYİ BİLİYORLAR"

Benzer bir şey acaba burada yapılıp da Türkiye'ye kaçmış olsa, bakın kendileri bizden üç tane, beş tane, altı tane gazeteci istediler. Ve buna karşı bizim ne yaptığımızı gayet iyi biliyorlar. Biz onların yaptıklarını yapmadık. Yargımız bu konuda elinden geleni yaparak, iki tanesinin bir tanesini tutuksuz yargılanmak üzere, bir tanesi ise bırakılmıştır ama şu anda benim ülkemden bu şekilde mahkum olmuş olan birisi kaçıp buraya geliyor ve biz kendisini istiyoruz. Aramızda suçluların iadesi anlaşması olduğu halde bu kişi bize verilmiyor." ifadelerini kullandı.