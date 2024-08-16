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Haberler Galeri Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’dan ikiyüzlü karar: Alman polisi evlere sızacak!
Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:28

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’dan ikiyüzlü karar: Alman polisi evlere sızacak!

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, her fırsatta ifade özgürlüğü ve demokrasinden bahsetti. Ancak kendi ülkesinde aldığı kararlar ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. Kendi ırkçı geçmişini görmezden gelen ve milli futbolcu Melih Demiral'ın Euro 2024'te yaptığı bozkurt işaretinden rahatsız olan Faeser, terör başka olmak üzere güvenlik açısından tehlike oluşturan savcılık izni olmadan Alman polisinin konutlarda arama yapmasına imkan verilmesini istedi. Polisin bilgisayar ve cep telefonlarına izleme ve gizli kamera sistemi de yükleyebileceği uygulamaya tepki gecikmedi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’dan ikiyüzlü karar: Alman polisi evlere sızacak!

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, dünyaya özgürlük ve demokrasi dersi veren açıklamalar yaptı. Ancak aldığı kararla ülkesinde bile tepkiye yol açtı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’dan ikiyüzlü karar: Alman polisi evlere sızacak!

Almanya Redaksiyon Ağı'nın (RND) güvenlik birimlerine yakın çevrelerden edindiği bilgiye göre Bakan Faeser'ın hazırladığı bir yasa tasarısında, terör başta olmak üzere güvenlik açısından tehlike oluşturan durumlarda savcılıktan izin alınmasına gerek olmadan BKA elemanlarının söz konusu konut ve yerlere girerek gizlice arama yapmalarına imkân kılınmasının öngörüldüğü yer aldı.

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’dan ikiyüzlü karar: Alman polisi evlere sızacak!

BİLGİSAYARLARA İZLEME SİSTEMİ YERLEŞTİREBİLECEK

Tasarıya göre Alman polisi bu aramalar sırasında bilgisayar ve cep telefonlarına uzaktan kumandalı izleme sistemi ve gizli kameralar yerleştirilebilecek.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’dan ikiyüzlü karar: Alman polisi evlere sızacak!

KAMUSAL ALANDA YÜZ TANIMA UYGULANACAK

Taslakta yer almayan ancak konuşulan bir diğer yöntemin de 'kamusal alanda gerçek zamanlı gözetim ve yüz tanıma'. Plana ilk tepki veren Hür Demokrat Partili Adalet Bakanı Marco Buschmann, "Anaysal bir devlette bunu yapamayız" dedi. Hükümet ortağı Yeşiller ise destek verdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’dan ikiyüzlü karar: Alman polisi evlere sızacak!

"İSTİSMAR EDİLEBİLİR" TEPKİSİ

Bakanlık tarafından konuyla ilgili iddialara yönelik bir açıklama yapılmazken, bazı çevrelerden tepkiler yükseldi. Hukukçular, savcılığın izni olmadan arama yapılmasının bazı BKA elemanları tarafından istismar edilebileceği tehlikesine dikkati çektiler.

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