Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
09:28
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’dan ikiyüzlü karar: Alman polisi evlere sızacak!
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, her fırsatta ifade özgürlüğü ve demokrasinden bahsetti. Ancak kendi ülkesinde aldığı kararlar ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. Kendi ırkçı geçmişini görmezden gelen ve milli futbolcu Melih Demiral'ın Euro 2024'te yaptığı bozkurt işaretinden rahatsız olan Faeser, terör başka olmak üzere güvenlik açısından tehlike oluşturan savcılık izni olmadan Alman polisinin konutlarda arama yapmasına imkan verilmesini istedi. Polisin bilgisayar ve cep telefonlarına izleme ve gizli kamera sistemi de yükleyebileceği uygulamaya tepki gecikmedi.