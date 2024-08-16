Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’dan ikiyüzlü karar: Alman polisi evlere sızacak!

KAMUSAL ALANDA YÜZ TANIMA UYGULANACAK

Taslakta yer almayan ancak konuşulan bir diğer yöntemin de 'kamusal alanda gerçek zamanlı gözetim ve yüz tanıma'. Plana ilk tepki veren Hür Demokrat Partili Adalet Bakanı Marco Buschmann, "Anaysal bir devlette bunu yapamayız" dedi. Hükümet ortağı Yeşiller ise destek verdi.