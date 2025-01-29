Almanya’da ’hastane’ krizi: Bölümler kapatılıyor, personel azaltılıyor, üniteler terk ediliyor!

Alman Kızıl Haçı (DRK) Başkanı Gerda Hasselfeldt, Rheinland Pfalz'da beş ve Hessen'de bir olmak üzere toplam altı hastanelerinin iflas ettiğini duyurdu.

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Hasselfeldt, hastane reformunda yeterli geçiş finansmanı sağlanmadığını eleştirdi. "Enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları bile karşılanmıyor" diyen Hasselfeldt, önümüzdeki yıllarda DRK gibi kar amacı gütmeyen kuruluşların işlettiği daha fazla hastanenin iflas edebileceği uyarısında bulundu.