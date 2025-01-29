Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
14:17
Almanya'da 'hastane' krizi: Bölümler kapatılıyor, personel azaltılıyor, üniteler terk ediliyor!
Almanya'da birçok hastane finansal açıdan zor günler geçiriyor. İflasa sürüklenen hastaneler zincirine altı halka daha eklendi. Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass ise ülkedeki hastanelerin çok dramatik durumda olduklarını ifade etti. Gass, "Bölümler kapatılıyor, personel azaltılıyor ve bazı üniteler tamamen terk ediliyor" ifadelerini kullandı.