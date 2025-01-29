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Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:17

Almanya'da 'hastane' krizi: Bölümler kapatılıyor, personel azaltılıyor, üniteler terk ediliyor!

Almanya'da birçok hastane finansal açıdan zor günler geçiriyor. İflasa sürüklenen hastaneler zincirine altı halka daha eklendi. Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass ise ülkedeki hastanelerin çok dramatik durumda olduklarını ifade etti. Gass, "Bölümler kapatılıyor, personel azaltılıyor ve bazı üniteler tamamen terk ediliyor" ifadelerini kullandı.

Cengiz PARLAYAN
Almanya’da ’hastane’ krizi: Bölümler kapatılıyor, personel azaltılıyor, üniteler terk ediliyor!

Almanya'da hastanelerin finansal durumu giderek kötüleşiyor. Geçtiğimiz yıl 650 hastane yöneticisi finansal durumdan şikâyetçi olmuş ve yüzde 28'inin iflas riski altında bulunduğunu açıklamıştı. İşte onlardan altısı iflas başvurusunda bulundu.

Almanya’da ’hastane’ krizi: Bölümler kapatılıyor, personel azaltılıyor, üniteler terk ediliyor!

Alman Kızıl Haçı (DRK) Başkanı Gerda Hasselfeldt, Rheinland Pfalz'da beş ve Hessen'de bir olmak üzere toplam altı hastanelerinin iflas ettiğini duyurdu.

"SAYI DAHA DA ARTABİLİR"

Hasselfeldt, hastane reformunda yeterli geçiş finansmanı sağlanmadığını eleştirdi. "Enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları bile karşılanmıyor" diyen Hasselfeldt, önümüzdeki yıllarda DRK gibi kar amacı gütmeyen kuruluşların işlettiği daha fazla hastanenin iflas edebileceği uyarısında bulundu.

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Almanya’da ’hastane’ krizi: Bölümler kapatılıyor, personel azaltılıyor, üniteler terk ediliyor!

KÜÇÜK HASTANELER DAHA ZORDA

Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass ise ülkedeki hastanelerin çok dramatik durumda olduklarını ifade etti. Gass, "Bölümler kapatılıyor, personel azaltılıyor ve bazı üniteler tamamen terk ediliyor" ifadelerini kullandı.

Almanya’da ’hastane’ krizi: Bölümler kapatılıyor, personel azaltılıyor, üniteler terk ediliyor!

Gass Özellikle 300 yataktan az kapasiteye sahip küçük ve kırsal bölgelerdeki hastanelerin durumlarını kötümser olarak nitelendirdi.

Doktorlar ve hemşirelerin günde ortalama üç saatini bürokratik işlemlere harcamak zorunda kaldığını belirten Gass, bu durumun sağlık çalışanlarının iş yükünü daha da artırdığına işaret etti.

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