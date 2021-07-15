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Haberler Galeri Almanya'da sel felaketi: 6 bina çöktü: Çok sayıda ölü ve kayıp var...
Giriş Tarihi: 15.07.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 14:26

Almanya'da sel felaketi: 6 bina çöktü: Çok sayıda ölü ve kayıp var...

Almanya güne felaketle uyandı. Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle binaların çökmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybederken 70 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi geldi. Rheinland-Pfalz eyaleti Eifel kasabasında yüzlerce kişi evlerinde sular altındaki evlerinde mahsur kaldı. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ise felaket nedeniyle 135 bin kişiye enerji verilemiyor. Fırtına nedeniyle birçok otoyol trafiğe kapatılırken tren sereleri de iptal edildi.

Almanya'da sel felaketi: 6 bina çöktü: Çok sayıda ölü ve kayıp var...

Almanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle binaların çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken 70 kişinin de hala kayıp olduğu açıklandı.

Almanya'da sel felaketi: 6 bina çöktü: Çok sayıda ölü ve kayıp var...

Almanya'nın etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından meydana gelen sel can kayıplarına yol açtı. Koblenz polisinin yaptığı açıklamaya göre, Ahrweiler bölgesindeki özellikle etkilenen Eifel ve Schuld kasabasında toplamda 4 kişi hayatını kaybetti.

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Almanya'da sel felaketi: 6 bina çöktü: Çok sayıda ölü ve kayıp var...

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ise Altena ve Werdohl'da 2 itfaiyecinin kurtarma çalışmasında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Almanya'da sel felaketi: 6 bina çöktü: Çok sayıda ölü ve kayıp var...

Solingen'de ve Unna bölgesinde, mahzenleri su basması neticesinde 2 kişi öldü. Rheinbach'tan 1 kişinin daha öldüğü bildirildi.

Almanya'da sel felaketi: 6 bina çöktü: Çok sayıda ölü ve kayıp var...

Köln'de 72 yaşında bir kadın ve 54 yaşında bir erkek mahzenlerini su basması nedeniyle mahzende can verdiği açıklandı.

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