Almanya'da sel felaketi: 6 bina çöktü: Çok sayıda ölü ve kayıp var...

Almanya'nın etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından meydana gelen sel can kayıplarına yol açtı. Koblenz polisinin yaptığı açıklamaya göre, Ahrweiler bölgesindeki özellikle etkilenen Eifel ve Schuld kasabasında toplamda 4 kişi hayatını kaybetti.