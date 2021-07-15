Giriş Tarihi: 15.07.2021 13:11Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 14:26
Almanya'da sel felaketi: 6 bina çöktü: Çok sayıda ölü ve kayıp var...
Almanya güne felaketle uyandı. Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle binaların çökmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybederken 70 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi geldi. Rheinland-Pfalz eyaleti Eifel kasabasında yüzlerce kişi evlerinde sular altındaki evlerinde mahsur kaldı. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ise felaket nedeniyle 135 bin kişiye enerji verilemiyor. Fırtına nedeniyle birçok otoyol trafiğe kapatılırken tren sereleri de iptal edildi.