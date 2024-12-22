Giriş Tarihi: 22.12.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
10:35
Almanya’daki Noel katliamında kafalar karıştı: Şüphelinin profili akıl tutulması yaşatıyor! Sosyal medya hesabındaki dikkat çekici paylaşımlar ortaya çıktı
Almanya'da gerçekleşen Noel katliamı sonrası bütün dünyanın gözü saldırgana çevrildi. Kamuoyu şüphelinin kim oluğunu merak ediyordu. Şahsın ortaya çıkan sosyal medya hesabı ve orada yaptığı paylaşımlar şoke etti. Akılalmaz profil saldırının arkasındaki sır perdesi hakkında ipuçları verdi.