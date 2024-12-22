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Giriş Tarihi: 22.12.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 10:35

Almanya’daki Noel katliamında kafalar karıştı: Şüphelinin profili akıl tutulması yaşatıyor! Sosyal medya hesabındaki dikkat çekici paylaşımlar ortaya çıktı

Almanya'da gerçekleşen Noel katliamı sonrası bütün dünyanın gözü saldırgana çevrildi. Kamuoyu şüphelinin kim oluğunu merak ediyordu. Şahsın ortaya çıkan sosyal medya hesabı ve orada yaptığı paylaşımlar şoke etti. Akılalmaz profil saldırının arkasındaki sır perdesi hakkında ipuçları verdi.

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Almanya’daki Noel katliamında kafalar karıştı: Şüphelinin profili akıl tutulması yaşatıyor! Sosyal medya hesabındaki dikkat çekici paylaşımlar ortaya çıktı

Almanya'nın doğusundaki Magdeburg kentinde cuma akşamı bir adam, Noel pazarında kalabalığın üzerine arabayla daldı. Saldırıda 9 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere en az beş kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Almanya’daki Noel katliamında kafalar karıştı: Şüphelinin profili akıl tutulması yaşatıyor! Sosyal medya hesabındaki dikkat çekici paylaşımlar ortaya çıktı

UYRUĞU BELLİ OLDU

Yetkililer olay yerinde 50 yaşındaki sürücüyü gözaltına alarak sorguya aldı. Yetkililer, yaklaşık 20 yıldır Almanya'da yaşayan Suudi vatandaşı adamın doktor olarak çalıştığını doğruladı.

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Almanya’daki Noel katliamında kafalar karıştı: Şüphelinin profili akıl tutulması yaşatıyor! Sosyal medya hesabındaki dikkat çekici paylaşımlar ortaya çıktı

ALMAN MEDYASI İSMİNİ YAYINLADI

Çok sayıda Alman medya kuruluşu şüphelinin Taleb A. olduğunu duyurdu ancak gizlilik düzenlemeleri nedeniyle tam adını gizli tuttu.

Almanya’daki Noel katliamında kafalar karıştı: Şüphelinin profili akıl tutulması yaşatıyor! Sosyal medya hesabındaki dikkat çekici paylaşımlar ortaya çıktı

İSLAMOFOBİK GÖRÜŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Psikiyatri ve psikoterapi uzmanı olduğu belirtiliyor. Şüphelinin kalabalığın içine neden girdiği henüz belirlenemedi. İddiaya konu failin yıllardır internet üzerinden İslamofobik görüşlerini paylaştığı belirtiliyor.

Almanya’daki Noel katliamında kafalar karıştı: Şüphelinin profili akıl tutulması yaşatıyor! Sosyal medya hesabındaki dikkat çekici paylaşımlar ortaya çıktı

HEM İSLAM KARŞITI HEM ALMAN KARŞITI

Alman medyası, şüpheliyle bağlantılı olduğu iddia edilen X adlı bir hesabı tespit etti. Hesaptaki isim Taleb Al Abdulmohsen'di. Saldırganın sosyal medya hesabında hem İslam karşıtı hem de Alman karşıtı ifadeler yer alıyordu. Profilinde dikkat çeken sözler şunlardı: "Almanya, Suudi kadın sığınmacıları, hayatlarını mahvetmek için Almanya içinde ve dışında kovalıyor ve Almanya, Avrupa'yı İslamlaştırmak istiyor".

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