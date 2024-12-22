Almanya’daki Noel katliamında kafalar karıştı: Şüphelinin profili akıl tutulması yaşatıyor! Sosyal medya hesabındaki dikkat çekici paylaşımlar ortaya çıktı

HEM İSLAM KARŞITI HEM ALMAN KARŞITI

Alman medyası, şüpheliyle bağlantılı olduğu iddia edilen X adlı bir hesabı tespit etti. Hesaptaki isim Taleb Al Abdulmohsen'di. Saldırganın sosyal medya hesabında hem İslam karşıtı hem de Alman karşıtı ifadeler yer alıyordu. Profilinde dikkat çeken sözler şunlardı: "Almanya, Suudi kadın sığınmacıları, hayatlarını mahvetmek için Almanya içinde ve dışında kovalıyor ve Almanya, Avrupa'yı İslamlaştırmak istiyor".