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Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:14

Almanya'dan 'savaş' hazırlığı: Rusya tehdidine karşı hamle yaptılar! Stratejik plan, gizli detaylar...

Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr), hazırladığı 1000 sayfalık strateji planıyla, şirketleri savaş durumunda neler yapması gerektiği konusunda eğitmeye başladığı bildirildi. Eğitimlerde, Rusya tarafından gelebilecek herhangi bir tehdide karşı savunma veya gerginlik durumunda nasıl hareket edileceğine dair uygulanacak stratejiler anlatılıyor.

AA
Almanya’dan ’savaş’ hazırlığı: Rusya tehdidine karşı hamle yaptılar! Stratejik plan, gizli detaylar...

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre, Alman Silahlı Kuvvetlerinin, hükümet tarafından onaylanan "Alman Operasyonel Planı" temelinde şirketlere eğitim veriliyor.

Almanya’dan ’savaş’ hazırlığı: Rusya tehdidine karşı hamle yaptılar! Stratejik plan, gizli detaylar...

Detayları gizli olan 1000 sayfalık planın ilk tanıtım toplantısının Hamburg Ticaret Odası'nda yapıldığı belirtildi.

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Almanya’dan ’savaş’ hazırlığı: Rusya tehdidine karşı hamle yaptılar! Stratejik plan, gizli detaylar...

Eğitimlerde, Rusya tarafından gelebilecek herhangi bir tehdide karşı savunma veya gerginlik durumunda nasıl hareket edileceğine dair uygulanacak stratejiler anlatılıyor.

Almanya’dan ’savaş’ hazırlığı: Rusya tehdidine karşı hamle yaptılar! Stratejik plan, gizli detaylar...

Askeri nedenlerle özellikle korunmaya değer olan tüm yapı ve altyapı tesislerinin listelendiği strateji planında, ayrıca, savunma ya da gerginlik durumunda nasıl ilerleneceğine ilişkin ayrıntılı planlar yer alıyor.

Almanya’dan ’savaş’ hazırlığı: Rusya tehdidine karşı hamle yaptılar! Stratejik plan, gizli detaylar...

Hazırlanan plan çerçevesinde şirketlere verilmeye başlanan eğitimle, şirketlerin savaş durumunda yapması gerekenler konusunda bilgilendirilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor.

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