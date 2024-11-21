Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024
15:14
Almanya'dan 'savaş' hazırlığı: Rusya tehdidine karşı hamle yaptılar! Stratejik plan, gizli detaylar...
Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr), hazırladığı 1000 sayfalık strateji planıyla, şirketleri savaş durumunda neler yapması gerektiği konusunda eğitmeye başladığı bildirildi. Eğitimlerde, Rusya tarafından gelebilecek herhangi bir tehdide karşı savunma veya gerginlik durumunda nasıl hareket edileceğine dair uygulanacak stratejiler anlatılıyor.