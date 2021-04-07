Aman dikkat! Bazı ücretsiz uygulamalar kişisel verileri hedef alıyor!

"AMACI DIŞINDA İZİN İSTEYEN UYGULAMALARA DİKKAT EDİLMELİ"

Uzmanlar kullanıcıların uygulama indirirken kurulum aşamasında istenilen izinlere dikkat etmesi gerektiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin, bir rehber düzenleme uygulaması, fotoğraf ve videolara erişim istiyorsa ve sizin yapacaklarınız sadece rehberle ilgiliyse bu özel izinlere şüpheyle yaklaşılmalı. Geliştiricilerin çoğu bu tarz özel izinler istediklerinde hangi veriyi nasıl kullanacağına dair açıklamaya yer veriyor. Ayrıca, akıllı telefonlar, uygulama izinlerinin sonradan kapatılmasına da kısmen izin veriyor. Eğer uygulama çok şüpheli bulunuyorsa kullanıcıların uygulamayı telefonlarına kurmamaları gerekiyor.