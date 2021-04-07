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Haberler Galeri Aman dikkat! Bazı ücretsiz uygulamalar kişisel verileri hedef alıyor!
Giriş Tarihi: 07.04.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 12:49

Aman dikkat! Bazı ücretsiz uygulamalar kişisel verileri hedef alıyor!

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Telefonlarda kullanabileceğimiz binlerce farklı var. Birçoğu kullanıcıların işlerini kolaylıkla halletmesini amaçlayan, yararlı uygulamalar. Fakat bazı uygulamalar ise masum gibi görünse de aslında kullanıcıların kişisel verilerini çalmayı amaçlıyor. Güvenlik uzmanları uygulama mağazalarında ilgi gören bazı ücretsiz uygulamalar hakkında uyarıda bulundu. Söz konusu uygulamaların kötü niyetli kişiler tarafından geliştiricisinden satın alınıp kullanıcıların kişisel verilerini ele geçirme amacıyla kullanıldığını söylediler. İşte konuyla ilgili detaylar...

AA
Aman dikkat! Bazı ücretsiz uygulamalar kişisel verileri hedef alıyor!

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girdi. Düzenlemenin ardından alınan kararla her yıl 7 Nisan, "Kişisel Verileri Koruma Günü" olarak kutlanıyor. Güvenlik uzmanları Kişisel Verileri Koruma Günü gibi özel günlerin, kullanıcıların kişisel veriler konusunda bilinçlenmesine olumlu katkı sağladığını söyledi.

Aman dikkat! Bazı ücretsiz uygulamalar kişisel verileri hedef alıyor!

Kişisel verilerin korunmasının hem kurumların hem de şahısların sorumluluğunda olduğunu belirten uzmanlar, "Kişisel verilerinizi verdikten sonra oluşabilecek durumlar var. Kötü niyetli kişiler bilgilerinizi çalıp adınıza kredi çekebiliyor, şirket kurabiliyor veya kredi kartı bilgilerinizi çalarsa adınıza alışveriş yapabiliyor. Sizi hem hukuki hem de ticari zor duruma düşürebiliyorlar. Kişisel verilerinizi verdiğiniz kurumun, verileri nasıl koruduğuyla ilgili bilgi edinmeniz gerekiyor." şeklinde konuştu.

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Aman dikkat! Bazı ücretsiz uygulamalar kişisel verileri hedef alıyor!

"AMACI DIŞINDA İZİN İSTEYEN UYGULAMALARA DİKKAT EDİLMELİ"

Uzmanlar kullanıcıların indirirken kurulum aşamasında istenilen izinlere dikkat etmesi gerektiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin, bir rehber düzenleme uygulaması, fotoğraf ve videolara erişim istiyorsa ve sizin yapacaklarınız sadece rehberle ilgiliyse bu özel izinlere şüpheyle yaklaşılmalı. Geliştiricilerin çoğu bu tarz özel izinler istediklerinde hangi veriyi nasıl kullanacağına dair açıklamaya yer veriyor. Ayrıca, akıllı telefonlar, uygulama izinlerinin sonradan kapatılmasına da kısmen izin veriyor. Eğer uygulama çok şüpheli bulunuyorsa kullanıcıların uygulamayı telefonlarına kurmamaları gerekiyor.

Aman dikkat! Bazı ücretsiz uygulamalar kişisel verileri hedef alıyor!

Bir , sadece tasarlandığı amaca yönelik izinleri istemeli. Amacı dışında fazla izin istiyorsa farklı amaçlar için tasarlanmış olabilir. Davranışsal profilleme yapmak, ziyaret edilen siteleri öğrenmek gibi birçok veriye ulaşmaya çalışabilir. Sosyal medya uygulamalarından bazıları bu şekilde hareket ediyor. Bazı uygulamalar siz çalışmıyor zannetseniz bile arka planda veri toplayabiliyor. Bu noktada kullanıcının yapması gereken, kurulan uygulamanın istediği izinlerin amacına uygun olup olmadığını sorgulamak."

Aman dikkat! Bazı ücretsiz uygulamalar kişisel verileri hedef alıyor!

"KORUYUCU YAZILIMLARIN CEP TELEFONLARINA KURULMASI ÖNEM TAŞIYOR"

Güvenlik uzmanları, kişisel verileri ele geçirmede kullanılan en yaygın yöntemlerden birisinin de çok fazla indirilen ancak hiç para kazanmayan ücretsiz uygulamalar olduğuna işaret ederek, "Örneğin, birisi kaliteli bir fotoğraf düzenleme uygulaması geliştirmiş ve ücretsiz olarak indirilmesine izin veriyor. Bu , milyonlarca indirme sayısına ulaşıyor. Kötü niyetli kişiler, bu tarz uygulamaları geliştiricisinden satın alarak kendi amaçları için kullanabiliyor." dedi.

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