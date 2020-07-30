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Amerika'da sokaklar savaş alanına döndü! Göstericilere sert müdahale...
Amerika'da siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar sürüyor. Federal güçlerin çekileceği açıklamalarına rağmen Portland'da tansiyon yine yükseldi. Protestoculara polisten sert müdahale geldi. İşta Amerika'da yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 30.07.2020
15:51
Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
15:52
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