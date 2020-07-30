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Haberler Galeri Amerika'da sokaklar savaş alanına döndü! Göstericilere sert müdahale...

'da sokaklar savaş alanına döndü! Göstericilere sert müdahale...

'da siyahi 'un öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar sürüyor. Federal güçlerin çekileceği açıklamalarına rağmen Portland'da tansiyon yine yükseldi. Protestoculara polisten sert müdahale geldi. İşta Amerika'da yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 15:52
Amerika'da sokaklar savaş alanına döndü! Göstericilere sert müdahale...

ABD'nin Portland kentinde polis şiddeti karşıtı gösterilerde tansiyon yeniden yükseldi. Federal güvenlik güçlerinin çekileceği açıklamasına rağmen sokağa çıkan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Amerika'da sokaklar savaş alanına döndü! Göstericilere sert müdahale...

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde polis şiddeti karşıtı gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.

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Amerika'da sokaklar savaş alanına döndü! Göstericilere sert müdahale...

Oregon Valisi Kate Brown Portland'da federal mahkeme binasının ateşe verilmesinin ardından bölgeye gelen federal güvenlik güçlerinin kısmi olarak çekilmeye başlayacağını açıkladı.

Amerika'da sokaklar savaş alanına döndü! Göstericilere sert müdahale...

Ancak göstericiler, yeniden sokağa çıkıp polisle çatıştı. Federal güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Amerika'da sokaklar savaş alanına döndü! Göstericilere sert müdahale...

Portland kenti, 'un ölümünün ardından haftalardır süren şiddetli protestolara ev sahipliği yapıyor.

Amerika'da sokaklar savaş alanına döndü! Göstericilere sert müdahale...
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Amerika'da sokaklar savaş alanına döndü! Göstericilere sert müdahale...
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