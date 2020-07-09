HaberlerGaleriAmerika'da şoke eden görüntü! Coronavirüs testi için kilometrelerce kuyruk oluşturdular!
Amerika'da şoke eden görüntü! Coronavirüs testi için kilometrelerce kuyruk oluşturdular!
Amerika'da corona virüs kabusu sürüyor. Ülkede 3 milyonun üzerinde coronavirüs vakası bulunurken vaka sayısı korkutan bir hızla artıyor. Virüs hızla yayılırken Covid-19 test merkezlerinin önünde de kilometrelerce kuyruk oluşuyor. Son dört aydır adeta coronavirüse diz çöken ABD'den şoke eden görüntüler geliyor. İşte Amerika'dan inanılmaz görüntüler...
Giriş Tarihi: 09.07.2020
16:08
Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
16:11
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