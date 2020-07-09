Amerika'da şoke eden görüntü! Coronavirüs testi için kilometrelerce kuyruk oluşturdular!

TEST SAYISINDA İLK 5'TEKİ EYALET



Ülkede test sayılarının en çok olduğu eyaletler açıklandı. Kaliforniya eyaletinde 4 milyon 996 bin 175, New York eyaletinde 4 milyon 402 bin 452, Texas eyaletinde 2 milyon 526 bin 940, Florida eyaletinde 2 milyon 322 bin 389, Illinois eyaletinde ise 1 milyon 842 bin 576 kişinin test edildiği belirtiliyor.