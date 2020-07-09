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Amerika'da şoke eden görüntü! Coronavirüs testi için kilometrelerce kuyruk oluşturdular!

Amerika'da corona virüs kabusu sürüyor. Ülkede 3 milyonun üzerinde coronavirüs vakası bulunurken vaka sayısı korkutan bir hızla artıyor. Virüs hızla yayılırken Covid-19 test merkezlerinin önünde de kilometrelerce kuyruk oluşuyor. Son dört aydır adeta coronavirüse diz çöken 'den şoke eden görüntüler geliyor. İşte Amerika'dan inanılmaz görüntüler...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 16:11
Amerika'da şoke eden görüntü! Coronavirüs testi için kilometrelerce kuyruk oluşturdular!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen Amerika'dan gelen görüntüler herkesi şoke etmeye devam ediyor.

Amerika'da şoke eden görüntü! Coronavirüs testi için kilometrelerce kuyruk oluşturdular!

Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler nedeniyle ülke genelinde arabadan inmeden sağlık kontrollerinin yapılabileceği yeni merkezler kurulmaya devam ediyor. Vakaların yeniden tırmanmaya başlamasının ardından Amerikalılar, yaz sıcağında ya test merkezlerindeki uzun kuyruklarda bekliyor. 'liler test yaptırmak için geceden sıraya giriyor.

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Amerika'da şoke eden görüntü! Coronavirüs testi için kilometrelerce kuyruk oluşturdular!

TEST KUYRUĞU İÇİN 8 SAAT ARAÇ İÇİNDE BEKLİYORLAR

Gecenin 3'ünde sıraya giren Amerikalılar, Covid-19 testi yaptırmak için 8 saatin üzerinde sıra bekliyor. Koronavirüs vaka ve ölümlerin yükseldiği Florida, Teksas ve California'daki kişiler 25 km'ye yakın araç kuyrukları oluşturuyor.

Amerika'da şoke eden görüntü! Coronavirüs testi için kilometrelerce kuyruk oluşturdular!

genelinde 1250'nin üzerinde 'arabaya servis' koronavirüs test istasyonu bulunuyor.

Amerika'da şoke eden görüntü! Coronavirüs testi için kilometrelerce kuyruk oluşturdular!

TEST SONUCUNU ALMAK 10 GÜNÜ BULUYOR

genelinde bu zamana kadar toplam 40 milyonun üzerinde kişi test yaptırırken, son 1 ayda günlük test olma oranı ciddi olarak arttı. Test olabilenler ise yoğunluktan dolayı test sonucunu öğrenmeleri kimi eyaletlerde 10 günü bulabiliyor.

Amerika'da şoke eden görüntü! Coronavirüs testi için kilometrelerce kuyruk oluşturdular!

RANDEVU ALIN AÇIKLAMASI

Eyalet yöneticileri, koronavirüs testi olmak isteyenlerin önceden randevu almalarının önemini vurgularken; saatlerce beklememek için önceden randevu alınması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Amerika'da şoke eden görüntü! Coronavirüs testi için kilometrelerce kuyruk oluşturdular!

TEST SAYISINDA İLK 5'TEKİ EYALET

Ülkede test sayılarının en çok olduğu eyaletler açıklandı. Kaliforniya eyaletinde 4 milyon 996 bin 175, New York eyaletinde 4 milyon 402 bin 452, Texas eyaletinde 2 milyon 526 bin 940, Florida eyaletinde 2 milyon 322 bin 389, Illinois eyaletinde ise 1 milyon 842 bin 576 kişinin test edildiği belirtiliyor.

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