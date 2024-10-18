Giriş Tarihi: 18.10.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024
06:24
Ankara-Berlin hattında kritik temas! Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yarın İstanbul'da görüşecek. Son dönemde Ankara- Berlin hattında yoğun şekilde lider diplomasisi yürütülürken, Erdoğan ile Scholz İstanbul ziyaretiyle 4 ayda 3 kez yüz yüze görüşmüş olacak. Almanya iç siyasetinde Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği güvenlik tehditleri ve düzensiz göç konusu önemli yer tutuyor. Bu kapsamda Scholz'un iki konuda da kilit role sahip olan Türkiye'yi ziyaretinde bu hususları gündeme getirmesi bekleniyor. Ankara ise İsrail'in saldırganlığı, uluslararası hukuk ihlalleri ve bölgesel savaş riski konusunda tutumunu aktaracak.