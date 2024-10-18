Ankara-Berlin hattında kritik temas! Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüşecek

İki liderin ayrıca, ticari, siyasi, askeri ilişkiler, terörle mücadele, vize konusunda yaşanan sorunlar, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, enerji işbirliği gibi bir dizi konu üzerinde görüşme yapması öngörülüyor. Ankara müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması hususunu her NATO zirvesinde gündeme taşıyor. Buna karşın Almanya, Türkiye'ye açık ve örtülü savunma sanayii ambargosu uygulayan ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Almanya, daha önce Altay Tankı ile Fırtına obüslerinin güç gruplarının ihracında Türkiye'ye karşı örtülü ambargo uygulamıştı. Berlin, son olarak ise Türkiye'nin satın almak istediği Eurofighter jetleri konusunda blokaj uygularken, Almanya'nın son günlerde bu tavrını yumuşattığına dönük işaretler gelmeye başladı. Eurofighter savaş uçağı alımında teknik görüşmelerin başladığına işaret eden yetkililer, olumlu gelişmeler yaşanabileceğini belirtiyor.