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Haberler Galeri Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada
Giriş Tarihi: 08.04.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 06:41

Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da bir araya geldi. İki bakan Türkiye ile Suriye arasındaki temas, Ukrayna Savaşı, Libya ve Kafkaslar ile Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları görüştü. Çavuşoğlu, Moskova'daki Suriye görüşmesi konusunda istişarelerin aynı şekilde yoğunlaştırılarak devam etmesinde fayda olduğuna işaret etti. Lavrov da Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendireceğini dile getirdi.

BETÜL USTA
Ankara’dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ankara ziyaretinde 5 dosya gündeme geldi. Suriye, gaz üssü, tahıl koridoru, Libya, Kafkaslar konuları masaya yatırıldı. Rus mevkidaşı Lavrov ile Beştepe'de basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu şu mesajları verdi:

Ankara’dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

DİYALOG DEVAM ETMELİ
Moskova'da her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık şekilde dile getirdi. Bu sürecin aynı şekilde şeffaf ve açık şekilde devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir-iki toplantıda tüm meselelerin halledilmeyeceğini biliyoruz, gerçekçiyiz ama diyaloğun devam etmesi gerekiyor ve istişarelerin aynı şekilde yoğunlaştırılarak devam etmesinde fayda var.

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Ankara’dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

HAVA SALDIRILARI DURMALI
İsrail'de güvenlik işleri en ırkçı, en faşist bir siyasetçiye verilmiştir. (Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir'a verilmiştir. Dolayısıyla bizim İsrail'e çağrımız, gerek Mescid-i Aksa'ya yönelik bu saldırılarını, gerekse hava saldırılarını kalıcı olarak durdurması gerekiyor.

Ankara’dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZ
Türkiye olarak İsrail'le yeniden bir diyalog başlattık ama şunu herkes bilsin ki başta İsrail, bu, Filistin davası pahasına olamaz. Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir. Bu davalardan hiçbir zaman taviz vermeyiz.

Ankara’dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

KARARI MİLLETİMİZ VERECEK
Türkiye demokratik bir ülkedir. Atatürk çok güzel demiş 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Her kararı bizim milletimiz verir. Milletimiz karar verecek. Herhangi bir ülkenin Türkiye'deki seçimlere karışmasını arzu etmeyiz.

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