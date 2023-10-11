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Haberler Galeri Aralıksız bombalanan Gazze ile ilgili Birlemiş Milletler'den İsrail'e uyarı: Facia geliyor
Giriş Tarihi: 11.10.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 12:19

Aralıksız bombalanan Gazze ile ilgili Birlemiş Milletler'den İsrail'e uyarı: Facia geliyor

Aralıksız bombardıman altındaki Gazze ile ilgli Birleşmiş Milletler'den İsrail'e bir uyarı geldi. BM, "Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya" dedi.

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Aralıksız bombalanan Gazze ile ilgili Birlemiş Milletler’den İsrail’e uyarı: Facia geliyor

Birleşmiş Milletler'den İsrail'e bir çağrı geldi. BM, "Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya" sözlerine yer verdi.

Aralıksız bombalanan Gazze ile ilgili Birlemiş Milletler’den İsrail’e uyarı: Facia geliyor

AA muhabirine konuşan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) sözcüsü Adnan Abu Hasna, İsrail'in Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapılarını kapatmaya devam ettiğine işaret ederek insani yardım ulaştırılmasının imkansız hale getirildiğine dikkati çekti.

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Aralıksız bombalanan Gazze ile ilgili Birlemiş Milletler’den İsrail’e uyarı: Facia geliyor

Abu Hasna, "Gazze Şeridi, su, sağlık malzemeleri ve gıda dahil insani yardımların ulaştırılması için güvenli koridorlar açılmazsa eşsiz bir insani faciaya şahit olacak." dedi.

Aralıksız bombalanan Gazze ile ilgili Birlemiş Milletler’den İsrail’e uyarı: Facia geliyor

"İlerleyen saatlerde Gazze'de benzinin biteceğini ve hastanelerin hizmet dışı kalacağını" vurgulayan Abu Hasna, durumun bu şekilde devam etmesi halinde Gazze Şeridi'nde iki hafta içinde yiyecek bulunmayacağını söyledi.

Aralıksız bombalanan Gazze ile ilgili Birlemiş Milletler’den İsrail’e uyarı: Facia geliyor

UNRWA, dün yaptığı açıklamada ise Gazze'deki 175 binden fazla kişinin 88 okula sığındığını ve devam eden İsrail hava saldırıları nedeniyle sayıların arttığını duyurmuştu.

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