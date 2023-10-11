Aralıksız bombalanan Gazze ile ilgili Birlemiş Milletler’den İsrail’e uyarı: Facia geliyor

Birleşmiş Milletler'den İsrail'e bir çağrı geldi. BM, 'Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya' sözlerine yer verdi. AA muhabirine konuşan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) sözcüsü Adnan Abu Hasna, İsrail'in Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapılarını kapatmaya devam ettiğine işaret ederek insani yardım ulaştırılmasının imkansız hale getirildiğine dikkati çekti. Abu Hasna, 'Gazze Şeridi, su, sağlık malzemeleri ve gıda dahil insani yardımların ulaştırılması için güvenli koridorlar açılmazsa eşsiz bir insani faciaya şahit olacak.' dedi. 'İlerleyen saatlerde Gazze'de benzinin biteceğini ve hastanelerin hizmet dışı kalacağını' vurgulayan Abu Hasna, durumun bu şekilde devam etmesi halinde Gazze Şeridi'nde iki hafta içinde yiyecek bulunmayacağını söyledi. UNRWA, dün yaptığı açıklamada ise Gazze'deki 175 binden fazla kişinin 88 okula sığındığını ve devam eden İsrail hava saldırıları nedeniyle sayıların arttığını duyurmuştu. Bu sabah saatlerinde BM, İsrail hava saldırılarının Gazze Şeridi'nde 260 binden fazla Filistinliyi yerinden ettiğini bildirdi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in hava saldırılarının ardından bölgedeki insani durama dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Gazze'de 263 bin 934'ten fazla kişinin evlerini terk ettiğine inanılıyor.' ifadesi kullanıldı. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) dün yaptığı açıklamada ise Gazze'deki 175 binden fazla kişinin 88 okula sığındığını ve devam eden İsrail hava saldırıları nedeniyle sayıların arttığını duyurmuştu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'deki siviller için güvenli bir tahliye koridorunun açılması konusunda Mısırlı ve İsrailli taraflarla görüşüldüğünü açıkladı. Sullivan ayrıca Başkan Biden'ın Netanyahu'ya 'Amerikan uçaklarının ihtiyaçlara göre İsrail'e ineceği sözünü' verdiğini belirtti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün Beyaz Saray'da yapılan günlük basını bilgilendirme toplantısında İsrail-Filistin çatışmasına dair bazı açıklamalarda bulundu. Sullivan Gazze'deki sivillerin güvenli bir şekilde Mısır'a tahliye edilmesi konusunda gelen soruya ise 'Bu konuyu İsrail'deki ve Mısır'daki muhataplarımızla da görüşüyoruz. Siviller için güvenli geçiş ve benzeri konulara girmeden, ABD hükümetinin operasyonel olarak bunu nasıl yapacağımızı ele aldığı bir şey olduğunu söyleyeceğim. Ancak bunun ayrıntıları operasyonel kurumlar arasında görüşülmekte olan bir konu ve şu anda bu konuda kamuoyuyla çok fazla şey paylaşmak istemiyorum' dedi.