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dünyasındaki karanlık işlerin adamı:

Birleşik Emirlikleri'nin "truva atı" olarak çalışan Muhammed , darbe, iç çatışma ve krizlerde oynadığı etkin rolle tanınıyor.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 22:22 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 22:27
Arap dünyasındaki karanlık işlerin adamı: Dahlan

Orta Doğu coğrafyasında, son yıllardaki iç çatışma, darbe ve ayrışmalarda izi bulunan "karanlıklar prensi" şeklinde nitelenen Muhammed , "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile darbe girişimini gerçekleştirmek", "askeri ve siyasal casusluk" gibi suçlamalarla Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoriye eklenmesiyle yeniden gündeme geldi.

Filistin'den kaçtıktan sonra Birleşik Emirlikleri'ne (BAE) yerleşen, bu ülkenin "truva atı" gibi çalışan Dahlan, burada BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın güvenlik danışmanı rolüyle BAE'nin "Yemen'den Libya'ya, Filistin'den Afrika'ya" yıkıcı politikalarını hayata geçirmekte başrol oynadı.

Arap dünyasındaki karanlık işlerin adamı: Dahlan

Muhammed Dahlan kimdir?

Gazze'deki Han Yunus kasabasında 1961'de dünyaya gelen , Fetih hareketi içindeki çalışmaları nedeniyle genç yaşta İsrail hapishaneleri ile tanıştı. Dahlan girdiği İsrail hapishanelerinde İbranice öğrendi.

1993'teki Oslo Anlaşması'nın ardından Gazze'de oluşturulan 20 bin kişilik Filistin Önleyici Gücü'nün başına geçerek CIA ve Mossad'ın yanı sıra ve batılı istihbarat servisleriyle sürekli temas haline giren Dahlan, Filistin lideri Yasir Arafat ile rekabet etmeye başladı.

Dahlan'ın liderlik ettiği önleyici gücün hapishanedeki Hamas üyelerine işkence ettiği iddiaları ve elde ettiği güç nedeniyle Gazze'nin adı "Dahlanistan" olarak anılmaya başladı.

ABD ve İsrail ile "şüpheli" ilişkiler geliştiren Dahlan, İsrail'in Gazze'deki işgalini sürdürdüğü süre boyunca kanlı siyasi hamlelerle pozisyonunu daha da güçlendirmeye devam etti.

Dahlan'ın "kendi kontrolündeki özel ordusu için Hamas ve diğer İslami gruplara karşı kullanmak üzere ABD ve İsrail'den silah aldığı" iddiaları da büyük yankı uyandırdı.

İsrail'in 2005'te Gazze'den çekilmesi ve 2006'daki seçimlerin Hamas'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından Dahlan, Fetih hareketi saflarında Hamas'a karşı "kanlı ve kirli bir iç çatışma" başlattı.

ABD merkezli "Vanity Fair" isimli dergi, Hamas'ın 2006'daki seçim zaferi sonrasında Washington yönetiminin Hamas'ı iktidardan uzaklaştırmak için hazırladığı komplonun merkezinde Dahlan'ın olduğunu ifade etti.

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Arap dünyasındaki karanlık işlerin adamı: Dahlan

ABD ve AB'nin favori ismi "Dahlan"

, Gazze'den mağlup bir şekilde çekilirken, Batı Şeria'ya Ulusal Güvenlik Danışmanı koltuğunu da kaybetmiş olarak döndü.

Batı Şeria'ya geçmesinin ardından Dahlan, Hamas-Fetih çekişmesinde gerilimi artırarak ABD ve İsrail'e hizmet etmekle suçlandı. Dahlan'a çeşitli suçlamalar yönelten Batı Şeria'daki Fetih hareketi içinde yer alan isimler de Dahlan'ın Gazze'deki ezeli rakibi olan Hamas lideri İsmail Heniyye gibi suikast girişimine maruz kaldı.

Fetih hareketi yetkilileri farklı mecralarda yaptığı açıklamalarda "ABD'deki George Bush yönetimi ve Avrupa Birliğinin (AB) Dahlan'ı başkan yardımcılığına getirmesi için Abbas'a baskı yaptığını" dile getirdi.

Arap dünyasındaki karanlık işlerin adamı: Dahlan

Sürgün ve derinleşen ilişkiler

Hakkındaki "Arafat'ı öldürdüğü ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği" iddiaları nedeniyle , 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşti.

Dahlan, Abu Dabi'de Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın danışmanlığı görevine getirildi.

Hamas yetkilileri, 2010'da İsrail gizli servisi Mossad'ın Dubai'deki bir operasyonuyla öldürülen Hamas'ın silahlı kanadının kurucularından Mahmud Abdurrauf el-Mebhuh suikastında da Dahlan'a işaret etti.

Karadağ ve Sırbistan ile Abu Dabi yönetimi arasında aracılık yapan Dahlan, Balkan ülkelerine zaman zaman siyasilerin cebine giren milyonlarca dolarlık yatırımın aktarılmasına aracılık etti ve Sırbistan vatandaşlığı aldı.

Arap dünyasındaki karanlık işlerin adamı: Dahlan

Libya'daki çatışmada aracı

'ın benzer şekilde BAE'nin aktif bir şekilde taraf olduğu Libya'da Abu Dabi yönetimi ile ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter arasında iletişimi sağlayan isim olduğu iddia edildi.

İsrail ve Filistinli kaynaklara dayandırılan haberlerde, Dahlan'ın 2015'te Paris'te İsrail'in aşırı sağcı dönemin Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile görüştüğü aktarıldı.

Dahlan'ın Abbas'ın yerine Filistin yönetiminin başına getirilmesi için Ürdün, BAE ve Mısır tarafından Suudi Arabistan'a sunulmak üzere bir plan hazırlandığı haberleri de bu ismi gündemin üst sıralarına taşıdı.

Muhammed Dahlan'ın kirli işlerle elde ettiği servetin yüz milyonlarca doları geçtiği iddia ediliyor.

Arap dünyasındaki karanlık işlerin adamı: Dahlan

Arap Baharı'nın beşiği ve son kalesi: Tunus

Baharı'nın doğum yeri, kişisel hak ve özgürlükler alanında elde ettiği kazanımları korumasıyla son kalesi niteliğindeki Tunus'un emekleyen demokrasisi, aracılığıyla BAE'nin yıkıcı ve tehlikeli müdahalelerinin hedefi oldu.

BAE adına Muhammed Dahlan'ın, Tunuslu siyasetçilere yaklaşarak, ülkedeki İslami eğilimli Nahda Hareketi'nin durdurulması karşılığında para ve finansman desteği teklif ettiği, ülke basınına sıkça yansıdı.

Arap dünyasındaki karanlık işlerin adamı: Dahlan

Yemen'de rakiplere karşı "suikast timi"

ABD merkezli haber sitesi "Buzz Feed", BAE'nin, bölgede tehdit olarak gördüğü Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) Yemen'deki siyasi kanadı Islah Partisi üyelerine suikast düzenlemeleri için Amerikan, Fransız ve İsrailli emekli askerleri tuttuğunu öne sürdü.

Haberde, öldürülecek Islah üyeleri karşılığında verilecek ikramiye ve yasal sorunları aşmak için BAE ile ABD merkezli paralı asker şirketi arasında imzalanan anlaşmaya yer verildi.

Suikast için tutulan güvenlik şirketiyle görüşmeleri 'ın gerçekleştirdiği bilgisine haberde yer verilirken, şirketin yetkilisi emekli İsrail askerleriyle Dahlan'ın fotoğrafları da habere eklendi.

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