Giriş Tarihi: 20.08.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
13:38
Arap temsilci ifşa etti! PKK’nın Suriye’deki sözde yönetiminde tek söz sahibi Kandil…
Suriye'nin kuzeydoğusunda bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sivil yapılanmasının bir toplantısına katılan Arap temsilci Muhammed Ramazan, Arap yöneticilerin rolünün göstermelik olduğunu anlattı. Ramazan'ın, sözde sivil yapıların, "PKK kadroları tarafından kontrol edildiğini" anlatması, bölgenin Kandil Dağı'ndan gelen teröristler tarafından kontrol edildiğini bir kez daha gösterdi.