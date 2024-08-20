Arap temsilci ifşa etti! PKK’nın Suriye’deki sözde yönetiminde tek söz sahibi Kandil…

HER KURUM VE HİZMET DAİRESİNDE KANDİL'DEN BİRİ VAR

Arap temsilci, "Her kurum ve hizmet idaresinde, Kürt kardeşlerden resmi sıfatı veya görevi olmayan bir Kadrocu (PKK Kandil kadrosu) var. Tüzük ve yasalara dayanmaksızın tüm yetkilileri elinde tutuyor." ifadelerini kullandı.