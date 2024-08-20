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Haberler Galeri Arap temsilci ifşa etti! PKK’nın Suriye’deki sözde yönetiminde tek söz sahibi Kandil…
Giriş Tarihi: 20.08.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:38

Arap temsilci ifşa etti! PKK’nın Suriye’deki sözde yönetiminde tek söz sahibi Kandil

Suriye'nin kuzeydoğusunda bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sivil yapılanmasının bir toplantısına katılan Arap temsilci Muhammed Ramazan, Arap yöneticilerin rolünün göstermelik olduğunu anlattı. Ramazan'ın, sözde sivil yapıların, "PKK kadroları tarafından kontrol edildiğini" anlatması, bölgenin Kandil Dağı'ndan gelen teröristler tarafından kontrol edildiğini bir kez daha gösterdi.

AA
Arap temsilci ifşa etti! PKK’nın Suriye’deki sözde yönetiminde tek söz sahibi Kandil…

Suriye'deki gelişmeleri haberleştiren Kurdstreet News, PKK/YPG'nin işgalindeki Rakka'da, sözde sivil yönetimin bir toplantısında geçen diyalogları yayınladı.

Arap temsilci ifşa etti! PKK’nın Suriye’deki sözde yönetiminde tek söz sahibi Kandil…

SÖZDE SİVİL YAPILAR PKK TARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR

Toplantıda konuşan Arap temsilci Muhammed Ramazan'ın, sözde sivil yapıların, "PKK kadroları tarafından kontrol edildiğini" anlattığı görülüyor.

Ramazan, örgütün tüm sözde sivil yapılanmalarında eş başkanlık sistemi uygulandığı ve burada yer alan Arap yöneticilerin rolünün göstermelik olduğunu ifade ederek, durumlarını "vazo"ya benzetti.

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Arap temsilci ifşa etti! PKK’nın Suriye’deki sözde yönetiminde tek söz sahibi Kandil…

HER KURUM VE HİZMET DAİRESİNDE KANDİL'DEN BİRİ VAR

Arap temsilci, "Her kurum ve hizmet idaresinde, Kürt kardeşlerden resmi sıfatı veya görevi olmayan bir Kadrocu (PKK Kandil kadrosu) var. Tüzük ve yasalara dayanmaksızın tüm yetkilileri elinde tutuyor." ifadelerini kullandı.

Arap temsilci ifşa etti! PKK’nın Suriye’deki sözde yönetiminde tek söz sahibi Kandil…

"SIFIR NOKTASINA GERİ DÖNMEYELİM"

Arap temsilci Ramazan, karar yetkisinin bir etnik grubun elinde olmasının, kendilerine "eski senaryoyu (Beşşar Esed rejimi) hatırlattığını" belirterek, "Sıfır noktasına geri dönmeyelim ve size karşı bir devrim başlamasın." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde örgütün işgalindeki bölgede, PKK'nın Kandil'deki dağ kadrosundan geldiği bilinen teröristler için "Kadrocu" ifadesi kullanılıyor.

Arap temsilci ifşa etti! PKK’nın Suriye’deki sözde yönetiminde tek söz sahibi Kandil…

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi (Kobani) kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Kasım 2020'de Uluslararası Kriz Grubu'na yaptığı açıklamada, PKK tarafından eğitilmiş binlerce teröristin Suriye'ye geldiğini ve çoğunun burada kalarak sivil görünüme büründüğünü kabul etmişti.

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