Ateş hattında kırmızı alarm! Lübnan için uyarılar peş peşe geldi: Orayı hemen terk edin!

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İsrail'in tehditlerinin kendilerini olumsuz etkilemesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirterek, İsrail'in sahaya çıkması durumunda daha fazla kayıp vereceğini iddia etti.

Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in tehditlerinin bizi olumsuz etkilemesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Aksine, bunun bizi daha ihtiyatlı hazırlıklar yapmaya motive ettiğini söylemeliyim. Ama bunlar boş tehditlerdir. İsrail, sahada elde edemediğini, tehditle elde edemez." ifadelerini kullandı. Kasım, İsrail'in sahaya çıkarsa daha fazla kayıp vereceğini ve böylece yok olma yolunda bir adım atacağını ileri sürdü.