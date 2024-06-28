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Giriş Tarihi: 28.06.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 11:35

Ateş hattında kırmızı alarm! Lübnan için uyarılar peş peşe geldi: Orayı hemen terk edin!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgalinin ardından Orta Doğu'da neden olduğu kaosta gözler bu kez Lübnan'da. Hizbullah ile sıcak çatışma halinde olan İsrail ordusu, günlerdir Lübnan sınırına yaptığı askeri sevkiyatla konuşuluyordu. İsrail'in Lübnan tehdidine Hizbullah'tan yanıt geldi. Öte yandan Batılı ülkelerden bölge için kırmızı alarm verildi.

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Ateş hattında kırmızı alarm! Lübnan için uyarılar peş peşe geldi: Orayı hemen terk edin!

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İsrail'in tehditlerinin kendilerini olumsuz etkilemesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirterek, İsrail'in sahaya çıkması durumunda daha fazla kayıp vereceğini iddia etti.

Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in tehditlerinin bizi olumsuz etkilemesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Aksine, bunun bizi daha ihtiyatlı hazırlıklar yapmaya motive ettiğini söylemeliyim. Ama bunlar boş tehditlerdir. İsrail, sahada elde edemediğini, tehditle elde edemez." ifadelerini kullandı. Kasım, İsrail'in sahaya çıkarsa daha fazla kayıp vereceğini ve böylece yok olma yolunda bir adım atacağını ileri sürdü.

Ateş hattında kırmızı alarm! Lübnan için uyarılar peş peşe geldi: Orayı hemen terk edin!

İSRAİL'DEN GECE SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hadasa kasabasına hava saldırısı düzenlerken, Hizbullah da Şebaa Çiftliklerinde askeri bir mevziyi hedef aldığını duyurdu. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hadasa kasabasına hava saldırısı düzenledi.

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Ateş hattında kırmızı alarm! Lübnan için uyarılar peş peşe geldi: Orayı hemen terk edin!

Lübnan haber ajansı NNA ise söz konusu kasabanın hava saldırısından sonra topçu ateşiyle de vurulduğunu ve ilk yardım ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini belirtti. Söz konusu saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Ateş hattında kırmızı alarm! Lübnan için uyarılar peş peşe geldi: Orayı hemen terk edin!

Öte yandan Hizbullah yaptığı açıklamada, işgal altındaki Şebaa Çiftliklerinde bulunan Ruveysa el-Karn askeri noktasının füzelerle doğrudan hedef alındığını kaydetti.

YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 3 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. MHareketten İsrail saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 3 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Ateş hattında kırmızı alarm! Lübnan için uyarılar peş peşe geldi: Orayı hemen terk edin!

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Bekaa kentinde insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda Ali Ahmed Alaeddin adlı mensubunun öldürüldüğünü bildirmişti.

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