Giriş Tarihi: 28.06.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
11:35
Ateş hattında kırmızı alarm! Lübnan için uyarılar peş peşe geldi: Orayı hemen terk edin!
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgalinin ardından Orta Doğu'da neden olduğu kaosta gözler bu kez Lübnan'da. Hizbullah ile sıcak çatışma halinde olan İsrail ordusu, günlerdir Lübnan sınırına yaptığı askeri sevkiyatla konuşuluyordu. İsrail'in Lübnan tehdidine Hizbullah'tan yanıt geldi. Öte yandan Batılı ülkelerden bölge için kırmızı alarm verildi.