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Giriş Tarihi: 13.03.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 12:10

Ateş hattında sıcak gelişme! ABD heyeti harekete geçti: Putin cepheye indi!

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD heyeti, Ukrayna ile 30 günlük ateşkesini görüşmek üzere Rusya'ya gitti. Öte yandan Putin, askeri üniforması ile Ukrayna ordusuyla çatışmaların sürdüğü Kursk bölgesini ziyaret etti. Ziyareti sırasında güçlü mesajlar veren Putin yaptığı açıklamada, "Rusya Kursk bölgesinde yakalanan Ukraynalı askerlere terörist muamelesi yapacaktır. Yabancı paralı askerler Cenevre Sözleşmesi kapsamında değildir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kremlin'den konuya ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.

AJANSLAR
Ateş hattında sıcak gelişme! ABD heyeti harekete geçti: Putin cepheye indi!

Son dakika haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, daha önce hava ve deniz sahasında ateşkes önererek barış yolunda ilk adımların atılabileceğini belirtmişti. ABD, dün Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen toplantıda, tüm cephelerde ateşkes ilan edilmesi yönünde bir öneri sunmuş ve Ukrayna, teklifi kabul etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan görüşmenin ardından Rusya ile ateşkes konusunda resmi temas kuracağını duyurmuştu.

Ateş hattında sıcak gelişme! ABD heyeti harekete geçti: Putin cepheye indi!

ABD HEYETİ MOSKOVA'DA

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'dan dün ABD ve Ukrayna arasında yapılan görüşmelerin ardından ABD heyetinin, Ukrayna ile 30 günlük ateşkesini görüşmek üzere Rusya'ya gittiğini duyurdu. Trump, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes ihtimaline ilişkin "olumlu mesajlar" aldığını belirterek, sürecin kritik bir aşamada olduğunu vurguladı. "Ancak olumlu bir mesajın tek başına hiçbir anlamı yok. Bu çok ciddi bir durum" ifadelerini kullanan Trump, ateşkesin sağlanmasının büyük ölçüde Rusya'nın tutumuna bağlı olduğunu söyledi.

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Ateş hattında sıcak gelişme! ABD heyeti harekete geçti: Putin cepheye indi!

PUTİN CEPHEYE İNDİ

Trump'ın açıklamalarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni hamlesi olay yarattı. Putin, askeri üniforma giyerek bir kısmını Ukrayna ordusunun kontrolü altına aldığı Kursk bölgesinde komuta merkezini ziyaret etti. Kremlin'den yapılan videolu paylaşıma göre, Ukrayna'nın 6 Ağustos 2024'te sınırdan girmesinden sonra bölgeye ilk kez ziyarette bulunan Putin, askeri kamuflajıyla bir komuta merkezine geldi.

Ateş hattında sıcak gelişme! ABD heyeti harekete geçti: Putin cepheye indi!

Putin, bölgedeki durumla ilgili Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan brifing aldı.

Ateş hattında sıcak gelişme! ABD heyeti harekete geçti: Putin cepheye indi!

Putin konuşmasına, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunu püskürten Rus askeri birliklerine ve komutanlarına teşekkür ederek başladı.