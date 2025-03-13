Giriş Tarihi: 13.03.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
12:10
Ateş hattında sıcak gelişme! ABD heyeti harekete geçti: Putin cepheye indi!
Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD heyeti, Ukrayna ile 30 günlük ateşkesini görüşmek üzere Rusya'ya gitti. Öte yandan Putin, askeri üniforması ile Ukrayna ordusuyla çatışmaların sürdüğü Kursk bölgesini ziyaret etti. Ziyareti sırasında güçlü mesajlar veren Putin yaptığı açıklamada, "Rusya Kursk bölgesinde yakalanan Ukraynalı askerlere terörist muamelesi yapacaktır. Yabancı paralı askerler Cenevre Sözleşmesi kapsamında değildir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kremlin'den konuya ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.