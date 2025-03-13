Ateş hattında sıcak gelişme! ABD heyeti harekete geçti: Putin cepheye indi!

ABD HEYETİ MOSKOVA'DA

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'dan dün ABD ve Ukrayna arasında yapılan görüşmelerin ardından ABD heyetinin, Ukrayna ile 30 günlük ateşkesini görüşmek üzere Rusya'ya gittiğini duyurdu. Trump, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes ihtimaline ilişkin "olumlu mesajlar" aldığını belirterek, sürecin kritik bir aşamada olduğunu vurguladı. "Ancak olumlu bir mesajın tek başına hiçbir anlamı yok. Bu çok ciddi bir durum" ifadelerini kullanan Trump, ateşkesin sağlanmasının büyük ölçüde Rusya'nın tutumuna bağlı olduğunu söyledi.