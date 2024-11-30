Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ateş hattında yeni görüntüler: Kent merkezi ele geçirildi! Halep’e yoğun bombardıman…
Giriş Tarihi: 30.11.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:42

Ateş hattında yeni görüntüler: Kent merkezi ele geçirildi! Halep’e yoğun bombardıman…

Son dakika haberleri: Suriye Halep'te, muhalif grupların başlattığı rejime karşı başlattığı operasyonlar sürüyor. Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezine girdi. Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi. Son dakika bilgisine göre bölgede yoğun bombardıman sürüyor. İşte Halep'te son durum…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AJANSLAR
Ateş hattında yeni görüntüler: Kent merkezi ele geçirildi! Halep’e yoğun bombardıman…

Son dakika haberleri: Suriye'de, dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi.

Ateş hattında yeni görüntüler: Kent merkezi ele geçirildi! Halep’e yoğun bombardıman…

Dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı. Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ateş hattında yeni görüntüler: Kent merkezi ele geçirildi! Halep’e yoğun bombardıman…

Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı. Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

Ateş hattında yeni görüntüler: Kent merkezi ele geçirildi! Halep’e yoğun bombardıman…

Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor. Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.

Rejim karşıtı gruplar Halep'e girdi

Ateş hattında yeni görüntüler: Kent merkezi ele geçirildi! Halep’e yoğun bombardıman…

KENT MERKEZİNE YOĞUN BOMBARDIMAN

Öte yandan bölgeden gelen son dakika haberlerine göre Rusya ve Suriye rejiminin Halep'i yoğun şekilde bombalandığı bildirildi.

SON DAKİKA