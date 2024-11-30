Giriş Tarihi: 30.11.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024
11:42
Ateş hattında yeni görüntüler: Kent merkezi ele geçirildi! Halep’e yoğun bombardıman…
Son dakika haberleri: Suriye Halep'te, muhalif grupların başlattığı rejime karşı başlattığı operasyonlar sürüyor. Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezine girdi. Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi. Son dakika bilgisine göre bölgede yoğun bombardıman sürüyor. İşte Halep'te son durum…