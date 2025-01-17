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Haberler Galeri Ateşkes kararı sonrası Gazzeli yetkililer SABAH'a konuştu: Kararlı duruş İsrail'i dize getirdi
Giriş Tarihi: 17.01.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 07:05

Ateşkes kararı sonrası Gazzeli yetkililer SABAH'a konuştu: Kararlı duruş İsrail'i dize getirdi

Siyonist İsrail eliyle Gazze'de sürdürülen 7 Ekim 2023'ten beri süren vahşet, iki taraf arasında varılan anlaşmayla sona erdi. Aylardır her türlü baskıya, sistematik soykırım girişimine, ölüm kusan son teknoloji silahlara ve açlığa karşı mücadele eden Filistinliler Gazze'yi korumayı başardı. Gazzeli yetkililer, varılan ateşkes sonrası ilk değerlendirmelerini SABAH'a yaptı.

HARUN SEKMEN
Ateşkes kararı sonrası Gazzeli yetkililer SABAH’a konuştu: Kararlı duruş İsrail’i dize getirdi

Gazze'de, İsrail eliyle sürdürülen vahşet, varılan anlaşmayla sona erdi. Bütün imkansızlıklara karşı, topraklarını Siyonistlere çiğnetmeyen Gazzeliler, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

Ateşkes kararı sonrası Gazzeli yetkililer SABAH’a konuştu: Kararlı duruş İsrail’i dize getirdi

"İSRAİL İŞGALİNİN AÇIK BİR YENİLGİSİ"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "Ortaya çıkan şey, büyük Filistin halkımızın kararlılığı karşısında İsrail işgalinin açık bir yenilgisidir. Durmaksızın halkımızın iradesini kırmaya çalışan ancak bu çabasında her zaman başarısız olan İsrail işgaline karşı sürekli bir direniş ve direniş halidir. Kuşatma ve devam eden saldırılara rağmen Gazze'nin fethedilemez olduğu ve bu vahşi saldırıya karşı onurunu ve meşru haklarını koruyabildiği kanıtlanmıştır."

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Ateşkes kararı sonrası Gazzeli yetkililer SABAH’a konuştu: Kararlı duruş İsrail’i dize getirdi

"Filistin halkımızın iradesi, özgürlük ve bağımsızlık hakkına olan inancı, onların gücünün kaynağıdır. İsrail işgali, Amerikan, İngiliz, Fransız ve Alman güçlerinin desteği de dahil olmak üzere silahlara ve ordulara sahip olabilir, ancak aşağılanmayı ve teslim olmayı reddeden köklü Filistin halkımızın iradesini mağlup etmekten acizdir. Gazze'de yaşananlar, işgalin ne kadar güçlenirse güçlensin, özgür olmaya kararlı bir halkı boyunduruk altına alamayacağının tartışılmaz kanıtıdır." dedi.

Ateşkes kararı sonrası Gazzeli yetkililer SABAH’a konuştu: Kararlı duruş İsrail’i dize getirdi

"GAZZE, ALLAH'TAN BAŞKASINA DİZ ÇÖKMEZ"

Filistinli sosyoloji profesörü Majdi Saiem ise, "Gazze yaşamı seviyor, özgürlüğü seviyor ve Gazze'nin eli barış için uzatılıyor. Gazze, 50 binden fazla şehidin ölümüne, 120 binden fazla kişinin yaralanmasına ve masum halkın binalarının yüzde 80'inden fazlasının yıkılmasına neden olan İsrail bombardımanına ve vahşetine direndi. Gazze, Allah'tan başkasına diz çökmez, kanayan kana ve ihanete rağmen sarsılmazdır. Gururlu Gazze'nin yanında yer alan herkese yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ateşkes kararı sonrası Gazzeli yetkililer SABAH’a konuştu: Kararlı duruş İsrail’i dize getirdi

"FİLİSTİNLİLERİN ACILARI VE ACILARI ARTIK SON BULMALIDIR "

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac da, "Bu, dünyadaki tüm insanlar için bir rahatlama anıdır. Filistin'de vahşi zulümler ve soykırımla geçen uzun günlerin ardından artık ezilenlerin, yerinden edilenlerin ve kurbanların hayatlarını yeniden inşa etme zamanı geldi. Adaletin hakim olacağından eminiz. Filistinlilerin acıları ve acıları artık son bulmalıdır."

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