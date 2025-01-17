Ateşkes kararı sonrası Gazzeli yetkililer SABAH’a konuştu: Kararlı duruş İsrail’i dize getirdi

"İSRAİL İŞGALİNİN AÇIK BİR YENİLGİSİ"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "Ortaya çıkan şey, büyük Filistin halkımızın kararlılığı karşısında İsrail işgalinin açık bir yenilgisidir. Durmaksızın halkımızın iradesini kırmaya çalışan ancak bu çabasında her zaman başarısız olan İsrail işgaline karşı sürekli bir direniş ve direniş halidir. Kuşatma ve devam eden saldırılara rağmen Gazze'nin fethedilemez olduğu ve bu vahşi saldırıya karşı onurunu ve meşru haklarını koruyabildiği kanıtlanmıştır."