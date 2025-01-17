Giriş Tarihi: 17.01.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
07:05
Ateşkes kararı sonrası Gazzeli yetkililer SABAH'a konuştu: Kararlı duruş İsrail'i dize getirdi
Siyonist İsrail eliyle Gazze'de sürdürülen 7 Ekim 2023'ten beri süren vahşet, iki taraf arasında varılan anlaşmayla sona erdi. Aylardır her türlü baskıya, sistematik soykırım girişimine, ölüm kusan son teknoloji silahlara ve açlığa karşı mücadele eden Filistinliler Gazze'yi korumayı başardı. Gazzeli yetkililer, varılan ateşkes sonrası ilk değerlendirmelerini SABAH'a yaptı.