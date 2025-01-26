Giriş Tarihi: 26.01.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
10:21
Ateşkes tehlikede: Esir takasında kriz! Netanyahu bahanelerle süreci çıkmaza sokuyor
Gazze'de geçen hafta ateşkesin yürürlüğe girmesiyle İsrail ile Hamas arasında karşılıklı esir takası gerçekleşmişti. İlk tur başarıyla tamamlandıktan sonra gözler rehine anlaşmasının ikinci aşamasına çevrildi. Beklenen gün dün geldi çattı. İki taraf arasında yine bir tutsak değiş tokuşu yapıldı. Ancak Siyonist rejim süreci krize sürükleyen bir adıma imza attı. Tel Aviv, bir İsrailli mahkumun daha serbest bırakılması gerektiğini bahane ederek şartlar gereğince bugün Gazze'nin kuzeyine dönmeleri beklenen Filistinlilerin geçişine izin vermeyeceğini açıkladı.