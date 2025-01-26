Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ateşkes tehlikede: Esir takasında kriz! Netanyahu bahanelerle süreci çıkmaza sokuyor
Giriş Tarihi: 26.01.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 10:21

Ateşkes tehlikede: Esir takasında kriz! Netanyahu bahanelerle süreci çıkmaza sokuyor

Gazze'de geçen hafta ateşkesin yürürlüğe girmesiyle İsrail ile Hamas arasında karşılıklı esir takası gerçekleşmişti. İlk tur başarıyla tamamlandıktan sonra gözler rehine anlaşmasının ikinci aşamasına çevrildi. Beklenen gün dün geldi çattı. İki taraf arasında yine bir tutsak değiş tokuşu yapıldı. Ancak Siyonist rejim süreci krize sürükleyen bir adıma imza attı. Tel Aviv, bir İsrailli mahkumun daha serbest bırakılması gerektiğini bahane ederek şartlar gereğince bugün Gazze'nin kuzeyine dönmeleri beklenen Filistinlilerin geçişine izin vermeyeceğini açıkladı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AJANSLAR
Ateşkes tehlikede: Esir takasında kriz! Netanyahu bahanelerle süreci çıkmaza sokuyor

Gazze'de geçen hafta yürürlüğe giren ateşkes sonrası ilk aşamada 4 İsrailli rehineye karşılık 90 Filistinli esir serbest bırakılmıştı. Anlaşmanın ikinci aşaması kapsamında cumartesi günü Hamas, Gazze'de esir tutulan 4 İsrailli kadın askeri serbest bıraktı. Bunun karşılığında 200 Filistinli tutsak da İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldı.

Ateşkes tehlikede: Esir takasında kriz! Netanyahu bahanelerle süreci çıkmaza sokuyor

200 FİLİSTİNLİ ESİR SERBEST BIRAKILDI

İsrail Hapishane İdaresi, Gazze'de cumartesi günü serbest bırakılan 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esirin serbest bırakıldığını açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ateşkes tehlikede: Esir takasında kriz! Netanyahu bahanelerle süreci çıkmaza sokuyor

İsrail Ordu Radyosu'na göre, Filistinli esirlerin 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde ve 16'sı Gazze'de serbest bırakıldı. İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına mahkum 70 esir anlaşma kapsamında Mısır'a geçti.

Ateşkes tehlikede: Esir takasında kriz! Netanyahu bahanelerle süreci çıkmaza sokuyor

ANLAŞMANIN İKİNCİ TURU TAMAMLANDI

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının garantör ülkelerinden Katar Dışişleri Bakanlığı, esir takasının 2'nci turunun tamamlandığı duyurdu.

Ateşkes tehlikede: Esir takasında kriz! Netanyahu bahanelerle süreci çıkmaza sokuyor

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA GERİLİM

Ancak cumartesi günü esir takasının ikinci aşaması gerçekleşmesine rağmen hem İsrail hem de Hamas, birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.

SON DAKİKA